Red Carpet-Show bei den <br> Fashion Awards

Stars und Sternchen zeigten bei den Fashion Awards von "The Daily Front Row" in Los Angeles ihre Lieblings-Looks.

Die Fashion Awards des Online-Magazins "The Daily Front Row" lockten auch in diesem Jahr jede Menge Promis nach Los Angeles. Mutige Outfits und elegante Kleider sorgten für einige Glam-Momente am Red Carpet.

Schöne und weniger schöne Looks

Schauspielerin Meghan Fox (35) zog allerdings weniger mit ihrem Mini-Strick-Kleid alle Blicke auf sich, sondern vielmehr mit ihrem mittlerweile komplett eingefrorenen Gesicht. Zumindest die anderen Stars schenkten den Fotografen ein Lächeln. Wir zeigen Ihnen die schönsten und weniger schönen Looks vom roten Teppich!