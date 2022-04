Putin-"Geliebte" Alina Kabajewa beim Beauty-Doc?

Alina Kabajewa (38), mutmaßliche Geliebte von Wladimir Putin (69),erschien mit deutlich verändertem Antlitz in Moskau.

Davor hatten sich Gerüchte gehäuft, sie verstecke sich in einem privaten Chalet in der Schweiz oder in einem sibirischen Atombunker. Die olympische Goldmedaillengewinnerin besuchte eine Probe für rhythmische Sportgymnastik in der Moskauer VTB-Arena.

© Getty Images ×

Kabajewa bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi, Russland.

© Getty Images ×

Kabajewa 2018 im Bolshoi Theatre in Moskau.

Einer der seltenen Anlässe die sonst eher öffentlichkeitsscheue Sportlerin, die vier uneheliche Kinder mit Putin haben soll, zu Gesicht zu bekommen. Die russische Cosmopolitan, die sie, um eine potentielle Zensur zu vermeiden, nicht mit Putin in Verbindung brachte, nannte sie „eine der geheimnisvollsten und verschwiegensten Frauen unseres Landes“.