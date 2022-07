Promi-Spektakel bei der Alta Moda Show

Das Modelabel Dolce & Gabbana zeigte seine Haute Couture-Looks.

Das italienische Modelabel Dolce & Gabbana zeigte am Wochenende seine Haute Couture Looks in Sizilien. Vor der historischen Kulisse von Syrakus wurde eine pompöse Fashion Show samt Balletteinlage und Prozession inszeniert. Bei dem Modespektakel des Designer-Duos Domenico Dolce (63) und Stefano Gabbana (59), standen jede Menge A-Promis auf der Gästeliste. Allen voran die Schauspielerinnen Sharon Stone (64), Drew Barrymore (47) und Hellen Mirren (76) und Sängerin Mariah Carey (53).

Klum-Tocherter am Laufsteg

Auch am Laufsteg wurde ein prominenstes Gesicht entdeckt. In einer schwarzen Korsage, einem XXS-Minirock, einem Spitzenbody und mit sexy Strümpfen schritt Leni Klums Tocherter Leni (18) gekonnt über den Runway. Mama Heidi hielt den Moment natürlich mit dem Handy fest und postete den Clip stolz auf Instagram.