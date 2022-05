× Preisträgerin trägt gleiches Kleid wie Königin Letizia

Bei der Verleihung des „Reina Letizia“-Preises trug die Preisträgerin genau das gleiche Kleid wie Königin Letizia.

Es ist der Albtraum jeder Frau, bei einer Veranstaltung im gleichen Outfit wie jemand anderes zu erscheinen. Diesen modischen Albtraum hat Königin Letizia (49) nun bei einem öffentlichen Auftritt erlebt. Doch die Frau von König Felipe (54) nahm es mit Humor und lachte herzlich über den Fashion-Fauxpas.

Königin Letizia mit ihrem Style-Zwilling.

Auftritt in Kleid von Mango

Bei der 30. Sitzung des Rates des Königlichen Kuratoriums und der Verleihung des Königin-Letizia-Preises strahlte Letizia in einem Two-Tone-Kleid von Mango. Das Mididress betonte perfekt ihre schmale Taille, der schwingende Rockteil verlieh dem Look einen romantischen Touch. Doch leider ist das Kleid nicht so einzigartig, seine Trägerin. Die Preisträgerin Inmaculada Vivas Teson trug nämlich genau das gleiche Kleid, ebenso kombiniert zu schwarzen Pumps.

Herzliche Geste der Königin

Anstatt sich peinlich berührt über diesen Fashion-Fauxpas hinwegzuschummeln, lachte Königin Letizia über ihren ungeplanten Zwillingsmoment und umarmte die Preisträgerin, die ebenfalls sehr amüsiert reagierte.

Letizia umarmte die Preisträgerin.