Der 11. Österreichische Präventionskongress steht bevor. Beim diesjährigen Kongress der Prävention von Gewalt gegen Kinder und Frauen stehen das Präventionsprogramm „simple-help“ und das Motto „aufklären – ermutigen – schützen“ im Vordergrund.

Von 14. Bis 15. November findet der 11. Österreichische Präventionskongress am Steiermarkhof in Graz und online statt.

Gewaltprävention: simple-help

Das gesellschaftliche Thema der Gewalt an Frauen und Kindern macht oft betroffen und hilflos. Viele Menschen, denen Gewalt in ihrem beruflichen oder privaten Kontext begegnet, wissen nicht, wie sie angemessen und zeitgerecht agieren können. Genau da setzt „simple-help“ an. „simple-help“ will Gewalt- und Kinderschutz zu einem breiten Thema in der Öffentlichkeit machen - ohne Skandalisierung, Spaltung oder Stigmatisierung.

Spannende Vorträge von Expert*innen

Nationale und internationale Expert*innen widmen sich in Vorträgen dem Thema der Gewaltprävention. Gleich zu Beginn referiert der Arzt, Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Sachbuchautor Prof. Joachim Bauer über „Aggression verstehen und begrenzen: Was können wir von den Neurowissenschaften lernen!“. Im Anschluss wird Thomas Beck die Frage beantworten, ob die Aussage „Umso früher, desto besser“ auch für die Identifizierung von Gewaltbetroffenen gilt. Beck führt seit 3 Jahren ein Routinescreening nach häuslicher Gewalt an der Universitätsklinik Innsbruck durch.

Am ersten Kongresstag werden weitere Themen, wie Gewaltprävention im Familiensetting, die Narben unsichtbarer Gewalt und Strategien gegen Gewalt in der Familie, aufgegriffen. Prof. Joachim Bauer eröffnet den zweiten Kongresstag mit einer Erklärung des Begriffs Empathie aus neurowissenschaftlicher Sicht. Marcel Kruse gibt anschließend ein Praxisbeispiel zum Thema „Wenn beide Partner (aufhören zu schlagen) – umfassend helfen, nachhaltig schützen“.

Das Gewaltpräventionsprogramm „simple-help“ steht im Fokus des diesjährigen Kongresses und wird von Edith Sandner-Koller vorgestellt. Im Anschluss erklärt Silke Grangel, dass Mut Prävention ist, denn Mut macht stark – nicht von außen, aber von innen. Eine anregende Podiumsdiskussion mit den Expert*innen ist der Abschluss der beiden Kongresstage.

Das Programm, die Anmeldung und alle wichtigen Informationen finden Sie unter www.praeventionskongress.at. Die Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch online möglich!

50 Gratistickets - first come, first serve!

oe24 verlost jetzt 50 Tickets für den 11. Österreichischen Präventionskongress. Um teilzunehmen einfach eine E-Mail an office@praeventionskongress.at mit dem Kennwort ‚OE24‘ schreiben. Die ersten 50 Einsendungen bekommen ein Gratisticket! Kontaktaufnahme erfolgt über E-Mail.