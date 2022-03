× »Power-Suits«: Statement-Look für starke Frauen

.

Hosenanzüge für Damen haben längst ihr biederes Bankangestellten-Image abgelegt und sich immer mehr zum modischen Must-have gemausert. Besonders angesagt bei den Promi-Ladies: Der Anzüg Ton-in-Ton. Das zeigten auch die Hollywood-Stars Kristen Stewart (31) und Ariana DeBose (31) beim diesjährigen Oscar Nominees Luncheon" in Los Angeles. Kollegin Jessica Chastain (44) bewies bei den SAG-Awards im Anzug von in Dior Haute Couture, dass der Statement-Look auch am roten Teppich für Glamour sorgt.

© Getty ×

Schauspielerin Jessica Chastain in Dior Haute Couture.

Oversize oder Tayloring

Der Blazer sollte weit geschnitten sein und darf gerne eine ausgeprägte Schulterpartie besitzen. Aber Vorsicht: "Oversized-Anzüge" sind nur ideal für große, schlanke Frauen. Als Alternative gelten die sogenannten Tayloring-Anzüge, die auf Figur geschnitten sind – die Blazer sind tailliert und die Hosen schmal.

© Getty ×

Actress Ariana DeBose beim diesjährigen "Oscar Nominees Luncheon".

© Getty ×

Kristen Stewart im Zweiteiler von Chanel.