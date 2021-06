BI CARE Pflege

Sommer, Sonne, Urlaubsfeeling - Alles für die perfekte Pflege!

Der Sommer ist da und damit Hand in Hand geht die Vorfreude auf den Sommerurlaub. Impffortschritt, Grüner Pass und Lockerungen der Reisefreiheit lassen berechtigte Hoffnung auf die heiß ersehnte Reise ans Meer aufkommen. Auch ein Urlaub an einen der heimischen Seen ist eine verlockende Aussicht. Wo auch immer es hingeht, sollten diese BI CARE Produkte auf keinen Fall fehlen:

Kaum etwas lässt so unmittelbar Urlaubsfeeling aufkommen wie der Duft von frisch aufgetragener Sonnencreme. BIPA bietet mit dem Sonnenschutzsortiment von BI CARE SUN für jeden Hauttyp, jede Situation und jeden Anspruch das passende Produkt zu leistbaren Preisen. Zur Auswahl stehen Sonnenschutzprodukte in Form von Cremen, Milchen, Sprays, einem Balsam sowie einem Öl, die allesamt frei von hormonell wirksamen UV-Filtern wie Octocrylenen* und zudem noch korallenfreundlich sind. Octocrylene werden häufig als UV-Filter eingesetzt, zählen jedoch zu den hormonell wirksamen Substanzen. Sie sind körperfremde Stoffe, die den natürlichen Hormonhaushalt stören. Zudem stehen Octocrylene in Verdacht, korallenschädigend zu sein. Sofort nach dem Auftragen bieten die BI CARE SUN Produkte weiters einen UVA- und einen UVB-Schutz sowie den nötigen Schutz vor Infrarot-A-Strahlung. Bei regelmäßiger Anwendung schützen sie nicht nur, sondern beugen zudem vorzeitiger sonnenbedingter Hautalterung vor. After Sun Lotion, Gel und Spray runden das Sonnenpflegesortiment ab und verwöhnen die Haut nach dem Tag in der Sonne.

Auch für andere Anlässe bieten die Pflegelieblinge von BI CARE das passende Produkt für Frauen und Männer. Sorgsam ausgewählte Inhaltsstoffe in den Kategorien Haar-, Gesichts-, Körper- und Fußpflege sowie Styling und Rasur machen die Alltagsroutine Zuhause oder unterwegs zum Verwö̈hnprogramm. Mit einem hohen Anspruch an Qualität steht die Eigenmarke von BIPA für Kompetenz in Sachen Pflege, denn alle BI CARE Produkte sind OHNE hormonell wirksame Zusätze*, OHNE Mikroplastik und OHNE Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis.



*Basis: EU-Prioritätenliste, www.viki.at/hormoninfo