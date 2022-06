× Penélope Cruz begeistert im pinken Chanel-Dress

Penélope Cruz begeistert beim Tribeca Festival ganz in Pink.

"Pink, it was love at first sight" sang einst schon Aerosmith-Legende Steven Tyler. Es scheint so, als wäre auch Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz ein Fan der knalligen Farbe. Beim Chanel Tribeca Festival Artists Dinner stahl die 48-jährige Actress im Pink-Look von Chanel allen die Show.

© Getty ×

Penélope Cruz im pinken Chanel-Look.

Von Kopf bis Fuß in Pink

Das leuchtende Kleid in Steppoptik mit breiten Trägern ergänzt die gebürtige Spanierin mit einer Box Bag von Chanel – natürlich auch in Pink. Sogar auf den Fußnägeln lässt sich das knallige Pink wiederfinden. Haare und Schmuck bleiben mit offenen Wellen und silbernen Creolen dezent und runden das aufregende Outfit perfekt ab.