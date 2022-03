Season Opening mit tollen Gewinnen!

GEWINNSPIEL! - Gewinne einen 500 Euro-Gutschein von P&C und lasse dich beim SPECIAL DAY von Irina Peicu persönlich stylen! Direkt hier mitspielen und mit etwas Glück gewinnen!

Peek&Cloppenburg feiert den Saisonauftakt und lädt am 25. & 26. März zu den SPECIAL DAYS ins P&C-Weltstadthaus Wien Kärntner Straße.

© P&C ×

Neben Frühlingsmode in Knallfarben warten kreative Blumen- & Customizing Aktionen, Beauty Lounges, exklusive Tastings und Live-Musik. Passend zum Frauenmonat März begeistern dabei lokale Partner-Aktionen von und mit Power Ladies, wie die BROW & LASH BAR by RefectoCil von Alma Milcic, nachhaltige Maniküren von MOOI, personalisierte Accessoires von MAJAVIA, Cecilia Capris WE ARE FLOWER GIRLS Jewelry und Sträußchen von der BLUMEN MITZI bei JAKE*S.

© Alma Milcic_Brow & Lash Bar_by Refectocil ×

Content Creator und Styling Ikone Irina Peicu (@irinahp) mixt Stile, Farben und Muster wie keine andere – sie schaut bei den Special Days vorbei und gibt Fashion Tipps!

Das neue Denim-Outfit kann gleich im PEPE JEANS Custom Studio mit Laserprints individualisiert werden. Fehlt nur noch der letzte Schliff in der DYSON Beauty Lounge und es geht frisch gestylt, inspiriert und neu ausgestattet ins Wochenende!