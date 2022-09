Verliebt in Farbe

Der Herbst ist da, und P&C ist bereit. Der Fashion Retailer bringt mehr Farbenpracht als je zuvor. Wir sprechen von kuscheligem Strick, farbenfrohen Looks und sportlichen Styles, die auch in der dunklen Jahreszeit warm und happy halten.

Video zum Thema: P&C - Color Crush Video

Farbrausch bei Peek & Cloppenburg

Der Fashion Retailer P&C überrascht mit starken Nuancen für den Herbst – der Dopamin Dressing Trend geht in die Verlängerung. Die neuen Looks mit farbiger Strahlkraft sind ideal für die dunkle Jahreszeit. Im Fokus stehen Knitwear in besonderen Haptiken und ausdruckstarke Outerwear – sporty, cool, voluminös und easy-to-wear!

COLOR CRUSH by P&C 1/4

2/4

3/4

4/4 © Peek & Cloppenburg © Peek & Cloppenburg © Peek & Cloppenburg © Peek & Cloppenburg

Die farbenfrohe Herbst-Kollektion gibt es hier zu entdecken





P&C Jubiläumsgeschenk: Teilnehmen & Gewinnen

Anlässlich des MADONNA-Jubiläums verlost Peek & Cloppenburg ein Outfit der Wahl im Wert von € 500.