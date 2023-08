Außergewöhnliche Zugfahrten

Eine Besonderheit der Schweiz sind die zahlreichen Panoramastrecken. Die Züge haben eine lange Tradition und führen durch atemberaubende Kulissen und vorbei an himmlischen Kulissen. Die Grand Train Tour of Switzerland verbindet all diese Strecken zu einer Route.

Erleben Sie jetzt das große Zugerlebnis der Schweiz! Die Strecken © Switzerland Travel System/Andrea Badrutt × Dies sind drei der beliebtesten Panoramastrecken der Schweiz. Der Bernina Express Video zum Thema: Die Rhätische Bahn Der Bernina Express führt vom Norden zum Süden Europas – genauer gesagt von St. Moritz Chur nach Tirano (in Italien). Er fährt mitten durch das UNESCO Welterbe der Rhätischen Bahn, vorbei an Gletschern und schließlich – in Italien – vorbei an Palmen. Die gesamte Distanz des Bernina Express beträgt 156 Kilometer, was in etwa 4 Stunden Fahrzeit ausmacht. Der Glacier Express © Schweiz Tourismus/Christof Sonderegger × Der Glacier Express ist der langsamste Schnellzug der Welt. Über 8 Stunden fährt man durch die Alpenkette von Zermatt nach St. Moritz. Der Glacier Express besitzt dachhohe Panoramafenster, die eine freie Sicht auf die atemberaubenden Kulissen und einzigartige Landschaften erlauben. Die Gesamtstrecke dieses Zuges ist 291 Kilometer. Der GoldenPass Express © SBB CFF FFS/Peter Pfeiffer × Der GoldenPass Express ist eine wunderschöne und malerische Zugstrecke in der Schweiz mit einer Dauer von 3 Stunden und 15 Minuten. Sie führt von Interlaken, über Gstaad, Châteux-d’Oex und Montboven nach Montreux. Bis zu viermal täglich verkehrt der GoldenPass Express und begeistert mit einem außerordentlich komfortablen Reiseerlebnis und großartigen Aussichten. Die neue Reiseklasse ‚Prestige‘ bietet viel Privatsphäre, maximalen Komfort und beheizbare Ledersitze, die sich sogar um 180 Grad drehen lassen. Die Grand Train Tour of Switzerland © Switzerland Tourism/André Meier × Die Grand Train Tour of Switzerland verbindet alle Panoramastrecken zu einem großen Zugerlebnis. Über eine Gesamtdistanz von 1.280 Kilometern führt sie ganzjährlich vorbei an beliebten Städten, malerischen Dörfern, UNESCO-Welterbestätten und Sehenswürdigkeiten. Die Routen der Grand Train Tour of Switzerland sind: Luzern-Interlaken Express

GoldenPass Express

Montreux-Visp-Zermatt

Glacier Express

Bernina Express

Gotthard Panorama Express

Voralpen Express

