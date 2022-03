Oscars 2022: Die schönsten Roben am Red Carpet

Die schönsten Kleider und Outfits der 94. Oscar-Nacht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die 94. Academy Awards vergeben. Die Oscars begeisterten auch in diesem Jahr nicht nur mit spannenden Award-Momenten, sondern auch mit atemberaubenden Outfits.

Glamour kehrt nach Hollywood zurück

Jessica Chastain (45) wurde nicht nur als beste Hauptdarstellerin ausgezeichet, sondern sicherte sich mit ihrer Gucci-Robe auch den Preis für das schönste Outfit des Abends. Klicken Sie sich durch die schönsten Looks vom roten Teppich der 94. Academy Awards!