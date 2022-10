Am 14. und 15. November findet der 11. österreichische Präventionskongress im Steiermarkhof in Graz sowie online statt. Für diesen Kongress gibt es jetzt 33 Gratis Tickets zu gewinnen!

Günther Ebenschweiger, Experte für Präventions-Themen, informiert in seinem Podcast "MutMachMontag - Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern!" zu Themen wie Gewalt, Frauen und Kinder, Mobbing, Gewaltprävention und gibt auch Lösungsrezepte mit auf den Weg.

Die 33. Podcast-Folge wird am 10. Oktober 2022 vom MutMachMontag zum GewinnMontag. Günther Ebenschweiger wird darin erklären, warum so viele von Gewalt betroffene junge und erwachsene Menschen schweigen. Er wird auch die Gründe dafür nennen und aufzeigen, warum das Gewaltpräventionsprogramm "simple-help" die richtige Antwort zum Schutz vor Gewalt ist!

Am Schluss der Podcast-Folge stellt er seinen Hörerinnen und Hörern eine leicht zu beantwortende Frage. Hier gibt es dann die Chance eines von insgesamt 33 Gratis-Tickets für den 11. Österreichischen Präventionskongress, der am 14. und 15. November 2022 im Steiermarkhof in Graz und online (www.praeventionskongress.at) stattfindet, zu gewinnen.

Teilnahmebedingungen an der Verlosung

Um an der Verlosung teilzunehmen muss die richtige Antwort per Mail an podcast@ebenschweiger.at gesendet werden. Teilnahmeschluss für die Verlosung ist am 24.10.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und der Gewinn kann nicht in Bar abgelöst werden.

Informationen zum 11. Österreichischen Präventionskongress

Das Programm, die Anmeldung und alle wichtigen Informationen zum diesjährigen Präventionskongress gibt es hier.