Die Jagd auf den Bachelor ist wieder eröffnet! Bei der Schweizer Ausgabe des Formats ist diesmal auch eine Österreicherin unter den Kandidatinnen.

Die St. Gallerin Sabrina Wlk bezeichnet sich selbst als Bünzli mit serbischem Temperament.

Meinungsstark

Trotz optischer Ähnlichkeiten sei sie viel mehr als nur eine Influencer-Barbie, erzählt Wlk. Sie trete für ihre Meinungen ein, scheue keine Konfrontationen und habe Humor. Zu viel will die Österreicherin nicht um Bachelor Kenny Leemann buhlen, ganz entsprechend ihrem Credo «Renne keinem Mann hinterher, bleib authentisch und hab deine Prinzipien!»

Reality-Sternchen

Die Blondin ist Liebhaber*innen von Reality-TV keine Unbekannte, nahm sie doch im vergangenen Jahr an der zweiten Staffel der Dating-Show «Are You The One?» teil. Dort machte Wlk unter anderem durch ein Schäferstündchen auf der Toilette vor laufender Kamera von sich reden. Die Frage, ob sie sich Ähnliches mit dem Bachelor vorstellen könnte, bejahte die Blondine. Sie sei nicht abgeneigt, plane jetzt allerdings auch nichts dergleichen.

Hier geht's zu Sabrinas Insta.