Einsamkeit. Verzweiflung. Kälte.

Das Leben auf der Straße ist gefährlich und der Weg zurück in ein normales Leben oft schwierig. Es gibt tausend Gründe warum jemand auf der Straße landen kann. Das Österreichische Rote Kreuz gibt wohnungslosen Menschen wieder eine Perspektive im Leben.

Das Rote Kreuz bietet den Betroffenen einen Schlafplatz oder Aufenthaltsmöglichkeiten in Tageszentren und hilft mit Beratung in warmen und geschützten Räumen. Außerdem gibt es Angebote für medizinische Behandlung, anonym und kostenlos.

Wir sind da, um betroffenen Menschen eine Chance zu geben.

© ÖRK/Markus Hechenberger ×

Zusätzlich zur österreichweiten Team Österreich Tafel, der Individuellen Spontanhilfe und den Sozialbegleiter:innen gibt es unter anderem folgende Angebote in Wien:

Tageszentrum "das Stern"



„das Stern“ ist ein Beratungszentrum für Wohnungslose am und rund um den Praterstern. Es bietet tagsüber Aufenthaltsmöglichkeiten für 50 wohnungslose Personen. Die betroffenen Personen werden im „Stern“ beraten und betreut, bekommen Kaffee und Tee, haben die Möglichkeit selbst zu kochen und ihre Wäsche zu waschen.

Chancenhaus Hermes



Im Chancenhaus haben wohnungslose Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, unmittelbar von der Straße aufgenommen oder über andere Einrichtungen, wie z.B. einem Tageszentrum vermittelt zu werden. Es gibt 150 Plätze. Die medizinische, psychotherapeutische und sozialarbeiterische Betreuung soll die Klientinnen und Klienten stabilisieren, damit sie mögliche Perspektiven auch als solche erkennen können. Neben Lebensmitteln gibt es Wasch- und Wohnküchen, sowie die Möglichkeit sich notwendige Kleidung zu holen.

© ÖRK/Markus Hechenberger ×

Haus Henriette



Im Haus Henriette, einem sozialbetreuten Wohnhaus, werden hauptsächlich Personen betreut, die wegen gesundheitlichen Problemen (z. B.: psychische oder chronische körperliche Erkrankungen) nicht mehr selbstständig und ohne Betreuung wohnen können.

Winterpaket



Im Winternotquartier Haus Baumgarten wird wohnungslosen Personen ein Rückzugsraum geboten. Es gibt 70 reguläre Plätze und bis zu 6 Notbetten. Angeboten werden auch eine ärztliche Sprechstunde und die Versorgung mit Kleidung, Mahlzeiten und Hygieneartikeln. In der Wärmestube können sich bis zu 70 Personen tagsüber aufwärmen, duschen oder ihre Wäsche zu waschen.

© ÖRK/Markus Hechenberger ×

Amber Med



Krank ohne Krankenversicherung – das ist ein großes Problem. Mehr als 100.000 Menschen in Österreich haben keinen Versicherungsschutz. AmberMed bietet medizinische Behandlung, soziale Beratung und unterstützt mit Medikamenten. Die Hilfe ist anonym, kostenlos und wird in vielen Sprachen angeboten.

Der Verlust der eigenen vier Wände kann Jede und Jeden treffen. Wir geben Unterstützung in dieser harten Zeit. Wir schauen hin, wenn andere weg schauen.

Wir helfen wo Hilfe benötigt wird! Aus Liebe zum Menschen

JETZT HELFEN!

Mehr Informationen über das Österreichische Rote Kreuz finden Sie hier.