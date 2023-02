Moderne dermatologische Produkte in Kombination mit professionellen Beauty-Behandlungen machen deine Haut wieder von innen heraus gesund und strahlend. Beginne noch im Februar mit Starter-Set und Gratis-Einschulung und spare 50 Euro!

Viele Hautprobleme wie Pigmentstörungen, große Poren oder Fältchen lassen sich deutlich verbessern und sogar rückgängig machen. Dazu braucht es kein Skalpell, dafür aber gute Beratung, ein wenig Geduld und Konsequenz – und eine medizinische Hautpflege, die mit optimal pflegenden Wirkstoffen deine Haut von innen regeneriert.

Beneidenswert schöne Haut

Eine der derzeit besten Hautpflege-Serien heißt NIMUE. Sie wurde von Professor Aubrey Parsons, einem der fünf besten Kosmetik-Wissenschaftler der Welt, entwickelt und weltweit mehr als 20mal ausgezeichnet. Auch die Wiener Schönheitschirurgin Dr. Sabine Apfolterer schwört auf die Hightech-Wirkstoffe von NIMUE: „Es ist ein professionelles Pflege-Konzept, das tatsächlich Wirkung zeigt. Das 4-Phasen-System bietet geballte Power, die in der Heimanwendung zugleich easy und hochwirksam funktioniert. In Kombination mit exklusiven Treatments in unserem Institut ist das Ergebnis eine gesünder wirkende Haut mit jugendlich frischem Glow.“

Aktive Hautverjüngung in 4 Phasen

Der Weg zum strahlenden Teint beginnt mit einer Hautanalyse im Institut und einer „Einschulung“ für die richtige Anwendung der Produkte zu Hause. Aktion: Wer damit noch im Februar startet, bekommt das auf den individuellen Hauttyp abgestimmte Starter-Set und die Einschulung zum Preis von 89 Euro (statt 139 Euro).

Nach vier Wochen sind bereits deutliche Erfolge sichtbar. Einige Wochen später können auch die hochwirksamen Aktiv-Behandlungen im Institut beginnen: Poren werden verfeinert, Pigmentstörungen vermindert, feine Fältchen gemildert und die Haut von der Tiefe her aufgebaut. Anti-Aging war noch nie so einfach – und das Ergebnis ist unübersehbar!

