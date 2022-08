Das Weingut NeueHeimat ist vieles – aber sicher nicht traditionell: Zufällig trafen sich ein holländischer Familienunternehmer und ein Salzburger Sommelier, die beide nie geplant hatten ein Weingut zu führen.

Nach einer langjährigen Freundschaft entschieden sie sich wagemutig, das Abenteuer Wein einzugehen. Aber statt nur "ihr eigenes Ding" durchzuziehen, fanden hier viele Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Hintergründen ihre Erfüllung. Das Weingut in der Südsteiermark wurde zum Ort des Ankommens mit einer vergleichsweise kurzen, aber umso spannenderen Geschichte.

Am Anfang war …

… ein Traum, der durch Freundschaft Wirklichkeit wurde. Und zwar jener von Ton Goedmakers und Uli Kaltenböck, die sich in den 1990ern in einer Weinbar am Arlberg kennenlernten. Die beiden Visionäre hatten den Wunsch eines gemeinsamen Weinguts, der 2009 im Genussprojekt Goedwinemakers seine Erfüllung fand. In den Weingärten suchten sie das Abenteuer und fanden dabei so viel mehr: Freunde, die zur Familie wurden, eine Aufgabe, die Erfüllung bringt und die Liebe zur Südsteiermark.

Mit großer Hingabe verschreibt sich seit einigen Jahren auch Bastian Kaltenböck als neuer Geschäftsführer dem gemeinsamen Herzensprojekt. Die Neugierde für den Weinbau war es, die den ehemaligen ÖSV Skispringer und Weinakademiker in die Südsteiermark brachte. Schon zuvor hatte er sich mit seinen umfangreichen Kompetenzen am Weingut eingebracht. Nach Beendigung seiner Wintersport-Karriere verschrieb er sich voll und ganz der Winzerei und intensivierte sein Wissen in diesem Bereich.

“Es ist ein großes Privileg im Zusammenspiel mit der Natur und gemeinsam mit Menschen, die mir besonders ans Herz gewachsen sind, etwas zu entwickeln und zu gestalten. Etwas, das Zukunft hat und darüber hinaus so eng mit Lebensgenuss verbunden ist.”, so Bastian Kaltenböck.

Gemeinsam mit dem für Keller und Weingärten verantwortlichen Christian Söll schreibt er die einzigartige Geschichte des Weinguts weiter. So haben sie seit 2015 maßgeblich zur Entwicklung des Weinguts beigetragen und mit ihrem Team einen Ort des Ankommens erschaffen: Dieses neue Kapitel trägt nun den Namen ‘Weingut NeueHeimat’.

"Wir haben vom eigenen Wein geträumt und uns hier in der Südsteiermark etwas unbefangen aber mit umso mehr Leidenschaft ins Abenteuer Weinmachen gestürzt. Jetzt ist es schön anzusehen, was entstehen kann, wenn man der nächsten Generation Verantwortung überträgt und Raum zur Entfaltung bietet.", so Ton Goedmakers.

Tief verwurzelt und grenzenlos.

Das Vergangene wertschätzen und gleichzeitig Neues entdecken, mit diesem Anspruch gehen die Menschen am Weingut jeden Tag ans Werk. Für sie bedeutet Verwurzelung gleichsam Verantwortung zu übernehmen – um Vielfältigkeit und Einzigartigkeit zu stärken. Der bio-zertifizierte Betrieb verfolgt das Ziel, Lebensraum und -qualität für Mensch und Tier zu verbessern und die Reben nachhaltig zur Selbstversorgung und Regulation zu lenken. Durch diesen naturbelassenen Zugang entstehen authentische und individuelle Weine.

Mehr als die Summe der Trauben.

Die Weine des Weinguts NeueHeimat sind mehr als die Summe ihrer Trauben. Sie sind geprägt von Visionen, Verbundenheit und Leidenschaft – von dem großen Ganzen, das dahinter steckt.

Hoch oben am Sernauberg in Gamlitz entstehen elegante, fruchtig-würzige Weine mit lebendiger Säurestruktur und salzigem Nachhall. Gemeinsam mit dem oft unberechenbaren Wetter ist die Natur Herausforderung und Inspiration zugleich: Das bringt eine Geschmacksvielfalt, die so vielseitig ist wie die Menschen, die hinter dem Weingut stehen. So jede Flasche ist ein Erlebnis, in dem Aromen, Geschichte und Vorfreude aufeinander treffen – jeder Schluck eine Reise an einen wunderbaren Ort.

