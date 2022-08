Im Rahmen der Leather Days, im September und Oktober 2022, präsentiert NATUZZI Italia im Wiener Concept Store, in der Mahlerstraße 7, Lederneuheiten zu besonders attraktiven Preisen.

Kunden, die sich in diesem Zeitraum für den Kauf eines Ledersofas entscheiden, erhalten einen Preisnachlass von 10% und in Kombination mit einem passenden Tisch, Teppich oder Sessel gibt es 15% auf den gesamten Einkauf.

NATUZZI Italia, bekannt für die besondere Affinität zu einzigartigen Materialien, zeigt im Rahmen der Leather Days auch die vegane Lederalternative, 'Gaia'. Nachhaltig vom kanadischen Lederwarenhersteller Coronet entwickelt, wird Gaia dank jahrelanger Expertise in der Lederverarbeitung, perfekt in NATUZZI Italia Designs eingearbeitet und repräsentiert ein neues, revolutionäres Kapitel in der Geschichte des Unternehmens. GRS-zertifiziertes, recyceltes Plastik und der FSC-zertifizierte Zellstoff Viskose sorgen bei der veganen Alternative für die charakteristische Weiche und einen beispiellosen Glanz, der den Möbelstücken das gewisse Extra verleiht.

Ein besonderes Highlight der Leather Days ist das Sofa Diesis in der Schattierung Dove, welches aus NATUZZI's Sanmarco Leder hergestellt wird. Durch sein schlichtes Design bring es seinen apulischen Charakter auf zeitlose Art und Weise in jedes Wohnzimmer.

Die Verarbeitung von NATUZZI's Stan modular three seater in Le Mans - Leder lässt nach wie vor Spuren seiner natürlichen Charakteristiken sowie Narben erkennen. Ein raffiniertes Spiel mit den verwendeten Materialien und ein wahrer Liebesbeweis an Handwerk und Design. Stan ist noch in vielen weiteren, eleganten Farbgebungen sowie als Ecksofa oder mit integriertem Chaiselongue erhältlich.

Das Sofa Tratto in weißem Leder bietet durch sein 'less is more' - Design eine kompakte Silhouette und eine angenehme Ausstrahlung für jeden Raum.

Tratto ist durch sein intelligentes Design besonders gut für kleinere Wohnungen geeignet, da Sofas mit Füßen auch begrenztere Räumlichkeiten luftig wirken lassen. Zudem ist es für jedes Budget gemacht, das two - seater Sofa in Leder startet bei € 2.800. Junge Menschen, die sich gute Qualität und zeitloses Design gönnen möchten, werden damit besonders angesprochen.

NATUZZI's edles Sofa aus der Linie Skyline ist in mehr als 200 Farbvarianten erhältlich. Als Tribut an den apulischen Globetrotter, dem die ganze Welt offen steht, und einem charakteristischen Design, das dem der New Yorker Architektur nahe kommt, bildet Skyline den Schnittpunkt zwischen Via Appia und Park Avenue.

Weitere raffinierte Designs bieten die Stücke der Linie Eufolia mit ihrem Spiel mit Kanten und Rundungen sowie Adam, dessen etwas niedriger gelegene Standfüße dabei beitragen, dem Sofa einen orientalischen Touch zu verleihen. Neben hochwertigem Leder ist die gesamte Linie Adam auch in der einzigartigen veganen Alternative Gaia erhältlich.

Nicht nur Wohnzimmergarnituren sondern auch Schmuckstücke fürs Schlafzimmer bietet NATUZZI in edler Lederverarbeitung an. Hier dargestellt das Bett Briq, das in mehreren Größen, sich den Bedürfnissen jedes Raumes anpasst, und nun auch in der veganen Ledervariante Gaia erhältlich ist. Es bietet außerdem extra Stauraum unterhalb, was dieses Möbelstück neben schön auch praktisch macht.

Eine weitere Besonderheit ist der Armsessel aus der Dove Collection, der jetzt auch in Lederverarbeitung und als Chaiselongue erhältlich ist. Seine besondere, mediterrane Form macht dieses Möbelstück, trotz seiner minimalistischen Gestaltung, zu einem wahren Statement Piece.

Beim Sofa Herman können einzelne Teile individuell arrangiert werden, um je nach Geschmack und Bedarf, in-line, Eck-, oder Insel-Sofas daraus zu machen. Ein zeitloses Stück, das sich immer wieder an seine Umgebung anpassen kann. Die Armlehne ist übrigens einer Walfischflosse aus den Abenteuern von Moby Dick nachempfunden. Eine Hommage an zeitloses Design und bewusste Verarbeitung, und natürlich auch die Leidenschaft für Leder und was aus nachhaltiger Perspektive damit erreicht werden kann.