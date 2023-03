× Nadja Berhard: ZIB-Lady im Latex Look

Nach dem Motto "Sex sells" sorgte die hübsche ORF Moderatorin gestern Abend für Aufregung im Netz. Denn, ihr ZIB-Outfit im Latex-Look war vielen Zusehern zu sexy.

Der Sparkurs beim ORF hat offenbar noch keine Ende gefunden. Das misslungene Outfit der Anchorlady Nadja Bernhard lässt vermuten, dass nun auch bei der Stylistin der Newssendung gespart wurde. Bernhard, welche normalerweise für ihre modischen Outfits gelobt wird, griff Mittwochabend bei ihrer Look-Wahl daneben. Sie moderierte die ZIB 1 im Latex-Look, doch das Leder-Kleid kam bei den Zusehern alles andere als gut an.

Wet-Look

© ORF ×

Obwohl Latex und Leder auf den Laufstegen ganz im Trend liegen, meinen Twitter-User, der gewagte Look habe in der ZIB nichts verloren. "Zu sexy" kritisierten User auf Twitter: das Kleid von Bernhard zeige viel zu viel. Jedenfalls bei der Moderation einer Newssendung...

Bernhards News-Looks spalten nicht zum ersten Mal das Netz. Das Ensemble trug sie letztens auch in rot. Für den sexy Look dürfte sie sich also bewusst entschieden haben. Den Quoten der ZIB wird es nicht schaden...