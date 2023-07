Die Natur in der Schweiz ist mit ihren Bergen, Schluchten. Wäldern und Seen ein wahres Schauspiel. Damit diese Natur so wunderschön bleibt, wie sie ist, muss ein großer Wert auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Hierbei kommt das Konzept ‚Swisstainable‘ ins Spiel.

‚Swisstainable‘ ist das Nachhaltigkeitskonzept der Schweiz und soll dafür sorgen, dass nachhaltiges Reisen und Leben in den Vordergrund gehoben werden. Denn beim Reisen auf die Umwelt zu achten, muss automatisch mit Verlusten einhergehen. Das Konzept © Switzerland Tourism/Rob Lewis Photography × ‚Swisstainable‘ besteht hauptsächlich aus 4 Punkten. Der erste Punkt bezieht sich auf die Natur selbst. Es ist wichtig, diese so ursprünglich wie möglich zu erleben und sie auch so wieder zu hinterlassen. Der zweite Punkt besagt, dass die Kultur der Schweiz lokal und authentisch erlebt werden sollte. Als drittes ist es von großem Vorteil, regional zu konsumieren, denn dies schützt unsere Umwelt, da es zu geringeren Transportwegen und somit zu weniger Co2-Ausstoß kommt. Der vierte Punkt bezieht sich auf die Dauer des Aufenthaltes. Es zahlt sich aus, einen längeren Urlaub zu unternehmen als mehrere kurze Aufenthalte. So können Reisewege möglichst kurzgehalten werden und tiefer in die Kultur und Natur eingetaucht werden. Tipps für nachhaltiges Reisen © Engelberg-Titlis Tourismus × Es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten, um einen Urlaub nachhaltig zu gestalten. Dazu gehört auch, eine nachhaltige Unterkunft zu buchen, auf Flüge zu verzichten und Ressourcen in der Unterkunft selbst zu sparen. Von Vorteil ist es ebenfalls öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Nachhaltige Schweiz © Switzerland Tourmism/Rob Lewis × Die Schweiz ist was die Nachhaltigkeit angeht ein echter Star. Mobilität Das Schienennetz der Schweiz, welches rund 3.000 Kilometer lang ist, transportiert täglich über 1,1 Millionen Passagiere. Dies sorgt dafür, dass weniger Autos unterwegs sind. Naturschutz Die Schweiz ist zu 31% bewaldet mit steigender Tendenz. Das bestimmt das Waldgesetz von 1876, welches bestimmt, dass die Fläche der Wälder nicht abnehmen darf. Recycling In der Schweiz wird ordentlich recycelt. Das zeigen Statistiken, die unter anderem bezeugen, dass in etwa 85% der PET Flaschen eine neue Verwendung finden.