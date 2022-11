Eine multimediale Begegnung mit dem Musikgenie an seinem Sterbeort mitten in Wien.

Im „Kleinen Kayserhaus“ in der Rauhensteingasse verbrachte Mozart sein letztes Lebensjahr und komponierte seine späten Meisterwerke, unter anderem die „Zauberflöte“ und das „Requiem“. 231 Jahre später wird der Komponist genau hier mit einer interaktiven Erlebniswelt für alle Sinne gefeiert.

Auf 1500 Quadratmetern, im Kaufhaus STEFFL, bietet MYTHOS MOZART eine neuartige, multimediale Begegnung mit dem Genius – eine Einladung, mit allen Sinnen in seine Welt einzutauchen. Die einzigartigen Erlebnisräume haben einiges zu bieten: von poetisch anmutenden Animationen, die in das historische Wien des Jahrs 1791 entführen, bis zu einem Beitrag von Refik Anadol, dem in Los Angeles lebenden New-Media-Künstler, der Mozartbilder und -daten mit künstlicher Intelligenz zu digitalen Bildwelten verdichtet.

50 Spezialprojektoren, ein Dutzend Großbildschirme, rund 200 Lautsprecher sowie ein innovatives Raumakustiksystem lassen diese einzigartige virtuelle Erlebniswelt entstehen. „MYTHOS MOZART schafft ¬einen neuen Ort für Innovation und Kultur, um Mozart auf noch nie da gewesene Art und Weise zu würdigen“, beschreibt MYTHOS MOZART-Geschäftsführer Hans Gasser das Projekt.

6/6 © Markus Deak © Markus Deak © Markus Deak © Markus Deak © Markus Deak © Markus Deak

In knapp 60 Minuten tauchen BesucherInnen, beginnend mit „Requiem – Mozarts Tod“, in die Welten des berühmten Österreichers ein: multimedial, interaktiv und hautnah, als wäre man selbst Teil seines Lebens. Unter der musikalischen Leitung von Walter Werzowa und in exklusiver Kooperation mit der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien wurde die gesamte Musik für das Projekt von Studierenden eingespielt. Die Zusammenarbeit mit internationalen KünstlerInnen, wie dem Tenor Rolando Villazón, der Sopranistin Elise Caluwaerts und dem Geigenvirtuosen Aleksey Igudesman, belegt die gemeinsame Vision aus der großen Faszination für den Komponisten.

Mitmachen und Gewinnen!

STEFFL verlost 2 x 2 Eintrittskarten für MYTHOS MOZART! Ganz einfach Gewinnspielformular ausfüllen und mit etwas Glück in die multimedialen Welten und die zeitlose Musik des genialen Komponisten eintauchen. Teilnahmeschluss ist der 12. November 2022.