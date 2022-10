MYRKL ist weltweit das erste Nahrungsergänzungsmittel, das 70 % des aufgenommenen Alkohols innerhalb von 60 Minuten abbaut, bevor er die Leber erreicht und somit die negativen Effekte von Alkohol nachweislich reduziert.

© myrkl ×

MYRKL ist weltweit das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das AB001™ enthält. AB001™ ist der erste Wirkstoff, der nachweislich bis zu 70 % des konsumierten Alkohols innerhalb von 60 Minuten abbaut.

Durch den Abbau von Alkohol reduziert AB001™ auch die Kalorienaufnahme aus Alkohol um bis zu 70 %.

Die Wirkung von AB001™ wurde in unabhängigen klinischen Studien getestet.

Alle Zutaten sind natürlich, vegan und von der Europäischen Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zugelassen.

Zwei Kapseln MYRKL werden 2 bis 12 Stunden vor dem Alkoholkonsum eingenommen.

Nach der Lancierung in Großbritannien war MYRKL innerhalb von 24h ausverkauft. Die Resonanz von Kunden und Journalisten war überaus positiv.

© myrkl ×

MYRKL enthält den patentierten Wirkstoff AB001™, dessen Effektivität in unabhängigen, klinischen Studien bestätigt wurde. AB001™ ist eine Mischung aus leistungsstarken, probiotischen Bakterien (hauptsächlich Bacillus Subtilis & Bacillus Coagulans), angereichert mit L-Cystein und Vitamin B12. Durch den Abbau des Alkohols reduziert sich zudem die Menge der absorbierten Kalorien aus alkoholischen Getränken. Das sind großartige Neuigkeiten für alle, die die bevorstehenden Feiertage ohne Kater oder Gewichtszunahme genießen möchten.

© myrkl ×

Eine weitere Studie über die Wirksamkeit von AB001™ im Rahmen einer angestrebten Reduktion des Körpergewichtes wurde unlängst mit vielversprechenden Ergebnissen abgeschlossen.

In Großbritannien war MYRKL nach Markteinführung innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Die Resonanz von Medien und Konsumenten war gleichermaßen überragend. The Daily Telegraph bezeichnete MYRKL als einen Akt Gottes ("an Act of God") und The Daily Mail kam zu dem Schluss, dass MYRKL tatsächlich ein Wunder ist („They really are Myrcls“).

© myrkl ×

Frederic Fernandez, Head of Group bei MYRKL kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dieses einzigartige Produkt nach dem Erfolg in Großritannien nun auch in Österreich auf den Markt zu bringen. Der Wirkstoff in MYRKL, AB001™, ist das Ergebnis 30-jähriger Forschung und Entwicklung und ein wissenschaftlicher Durchbruch, der von unabhängigen Expert:Innen in zahlreichen Studien belegt wurde.“

MYRKL ist ab sofort zum Preis von €34,80 (30 Kapseln, 15 Portionen) über den Online-Store MYRKL.eu in Österreich erhältlich.

© myrkl ×