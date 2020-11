Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter und immerzu anwesend. Das tut uns aber nicht gut und wirkt sich negativ auf Körper und Seele aus. Warum Sie unbedingt Digital Detox probieren sollten.

Es piepst, es vibriert, es hüpft. Es leuchtet, es klingelt und blinkt in allen Farben des Regenbogens: Das Smartphone.Die Nabelschnur zur Welt. Die Antenne zur Außenwelt.Der erste Blick am Morgen gilt ihm, den ganzen Tag widmen wir ihm unsere Aufmerksamkeit.Die Beziehung zu diesen kleinen Geräten ist gerade in den letzten Jahren problematisch geworden.