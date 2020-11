Rebel Wilson: Diät-Endspurt im österreichischen Nobel-Resort Vivamayr Altaussee.

Nach einem Jahr, das sie ihrer Gesundheit widmete, kehrt Schauspielerin Rebel Wilson an den Ort zurück, wo alles begann. Ende 2019 stattete die 40-Jährige dem Vivamayr Medical Spa Altaussee einen Besuch ab und vertraut seitdem auf die legendäre F.X. Mayr-Methode. Zwölf Monate später und um 20 Kilo erleichtert ist sie wieder zurück in Österreich. Auf Instagram postete die Comedian ein Bild aus der Steiermark: "Ein morgendlicher Spaziergang zwischen den Gesundheitsbehandlungen im Vivamayr Altaussee. Hier lasse ich mein Jahr der Gesundheit im großen Stil ausklingen - an dem Ort, wo alles seinen Anfang nahm. Wenn man sein Immunsystem stärken möchte, ist das genau der richtige Ort", schreibt sie. Der österreichische Kurarzt Franz Xaver Mayr (1875–1965) entwickelte die allererste Detox-Diät – die Milch-Semmel-Kur. Die Weiterentwicklung dieser Heilfastentherapie – zählt bis heute zu den effektivsten Methoden zur Behandlung von chronischen Erkrankungen wie u. a. Übergewicht, Migräne oder Neurodermitis. Weitere positive Effekte: Das Immunsystem wird gestärkt.

Wunschgewicht fast erreicht