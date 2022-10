Geschenke, die unserem Wohlbefinden von innen und außen Wärme geben – das ist im Winter besonders wichtig. Mānuka Health bietet zahlreiche Produkte an, die direkt aus der Natur kommen und sich ideal als Weihnachtsgeschenke für die Liebsten eignen.

Jetzt, wo die Tage immer kürzer werden und das Weihnachtsfest nur noch knapp zwei Monate entfernt ist, fangen die Ersten schon an, über die wunderschöne, bevorstehende Zeit nachzudenken. Wer seinen Freunden und seiner Familie dieses Jahr etwas ganz Besonderes schenken möchte, kann sich die kostbaren und natürlichen Produkte von Mānuka Health genauer ansehen. Denn egal ob pur fürs tägliche Löfferl oder als Bestandteil in wertvoller Naturkosmetik, Mānuka Health Honig ist das Goldstück unter dem Weihnachtsbaum.

Der Mānuka Honig stammt aus der Mānuka-Pflanze, die in Neuseeland wächst. Schon die Ureinwohner des Landes – die Maori – wussten die besonderen Qualitäten des Honigs zu schätzen. Heute weiß man auch wieso, denn der Mānuka Honig enthält Methylglyoxal (MGO), welchem heilende und entzündungshemmende Wirkungen zugeschrieben werden.

Hier sind 5 Geschenktipps vom Premium-Marktführer Mānuka Health.

1 | Mānuka Health Honig MGO 400+

Mānuka Honig kann aufgrund seiner natürlichen Besonderheiten vielseitig eingesetzt werden. Dank der hohen MGO-Qualitäten ist er ein echtes Superfood. So können Genießer:innen zum Beispiel den Mānuka Health Honig MGO 400+ ganz einfach vom Löffel genießen.

Mānuka Health Honig, MGO 400+, 500g: EUR 97,90.

2 | Mānuka Health Honig MGO 1000+

Mit einem noch höheren MGO-Anteil punktet der Mānuka Health Honig MGO 1000+. Er ist der kraftvollste Honig, und damit auch sehr selten. Er eignet sich daher für besondere Anwendungen und Anlässe.

Mānuka Health Honig, MGO 1000+, 250g: EUR 189,90

3 | Mānuka Health Rescue Balm

Bestehend aus hochwertigen Mānuka Honig, Bienenwachs und Calendula sorgt die sanfte und effektive Mānuka Rescue Balm Salbe für eine Regeneration, Pflege und den Schutz der Haut.

Mānuka Health Rescue Balm, 50ml: EUR 16,99.

4 | Mānuka Health Lippenbalsam

Besonders für die Lippenpflege von spröden und empfindlichen Lippen eignet sich der Mānuka Health Lippenbalsam. Er enthält wertvollen Mānuka Health Honig MGO 250+ und ist damit ideal auf die zarte Haut der Lippen abgestimmt.

Mānuka Health Lippenbalsam, 4,5g: EUR 6,90.

5 | Mānuka Health Calming Cream

Die schonende Mānuka Health Calming Cream ist bei gereizter, trockener, juckender, schuppiger oder empfindlicher Haut optimal geeignet. Die Cream enthält 10% Mānuka Health Honig, wodurch sie die Haut besonders beruhigt und nährt.

Mānuka Health Calming Cream, 50ml: EUR 14,99

Koste die Besonderheit von Mānuka Health!



Das flüssige Gold des Marktführers Mānuka Health ist bei reformstark Martin, Müller sowie ausgewählten Apotheken und online unter https://manukahealth.shop/ erhältlich.

Mānuka Health – no one goes further.