In Bewegung bleiben mit Jane Fonda

Die US-Ikone bewegt die Fans mit einer neuen Kampagne für H & M.

Wer rastet, rostet! Wer hingegen in Bewegung bleibt, wird mit einem langen Leben in einem starken, gesunden Körper belohnt. Jane Fonda ist das beste Vorbild. Mit 84 Jahren schlüpft Schauspielerin Fonda noch einmal in die wichtigste Rolle ihres Lebens und inspiriert - 40 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Aerobic-Videos - in einer neuen Kampagne zu mehr Bewegung.

"Ich habe in meinem Leben", so Fonda, "bereits viel Zeit damit verbracht, Menschen zur Bewegung zu motivieren, also hat mich die Mission von H&M Move, die ganze Welt in Bewegung zu bringen, direkt angesprochen." Sie promotet in der Kampagne Fashion für alle, die es lieben, aktiv zu sein - für Mover:innen. Ihr gefalle die Philosophie von "Movewear" anstelle von Sportswear. "Für mich", so Fonda, "geht es nicht um Sport oder darum, die oder der Sportlichste zu sein. Es geht darum, dem Körper die Art von Bewegung zu geben, die er braucht, um gesund zu bleiben und sich um dich kümmern zu können." Bewegung ist für Fonda, die sich in ihren Teeniejahren ins Ballett verliebte, Lebenselixier und Medizin. Die Wissenschaft redet sogar von einem Supermedikament. Wer sich regelmäßig richtig bewegt, verlangsamt nachweislich den Alterungsprozess, wirkt Erkrankungen entgegen, erhält sein jugendliches, aufrechtes, schlankes Erscheinungsbild und trainiert auch noch sein Gehirn (Anm.: weil Bewegung neue Nervenzellen bildet).