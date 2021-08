Die Periode sanft regulieren

Wirkung:

Die ausgewählten Kräuter bewegen das Blut und lösen den Blutstau auf,

dadurch kann die Menstruation früher eintreten.



Zutaten:

Shi Chang Pu (Grasblättriger Kalmus), Mu Xiang (Alantwurzel), Yu Jin (Kurkumaknolle), Chuan Xiong (Liebstöckel), Dang Gui (Engelwurz), Lu Lu Tong (Amberbaumfrüchte), Yan Hu Suo (Lerchenspornwurzelstock), Mu Dan Pi (Strauchpäonienwurzelrinde)



Zubereitung:

Die Kräuter in der Apotheke besorgen. Jeweils 10 g in einem Topf und in 3/4 Liter Wasser 40 Minuten lang kochen, danach abseihen und über den ganzen Tag verteilt trinken. Der Tee kann auch ein zweites Mal gekocht werden. Die Behandlungsdauer beträgt sieben bis zehn Tage.



Gut zu wissen:

Die Teekur sollte der TCM-Expertin Shi Shu Wen zufolge nach der Menses und vor dem Eisprung erfolgen.

Regelschmerzen oder PMS werden durch eine Leber-Qi-Stagnation und innere Hitzesowie Kälte verursacht, so die Traditionelle Chinesische Medizin. Es wird auch hier, wie bei der TEM, geraten, vor und während der Periode auf Alkohol zu verzichten. Außerdem soll man die Psychohygiene berücksichtigen sowie den Fleisch-, Zucker- und Milchkonsum reduzieren.