Jeder Mensch träumt. Zwischen ein bis drei Stunden pro Nacht, etwa 100.000 Träume in einem ganzen Leben. 90 Prozent davon vergessen wir wieder. Aber was bedeuten eigentlich unsere Träume?

Panisches Hochschrecken, nächtliches Schwitzen, der Puls erhöht sich und dann wacht man keuchend auf, sieht sich desorientiert um und braucht manchmal einige Sekunden bis man weiß, wo man ist. „Nur ein Traum“, flüstern man sich dann beruhigend zu. „Nur ein Traum.“ Träume – in all ihren Fassonen und Facetten haben die Menschen jahrhundertelang schon fasziniert. Im Schlaf werden Dinge verarbeitet, die tagsüber erlebt werden. Deshalb träumen wir in der Corona-Krise und gerade in Phase des Lockdowns viel intensiver als früher. Der Grund hierfür? Tagsüber passieren weniger Dinge, die es zu verarbeiten gilt und deshalb beschäftigt sich das Gehirn ohne äußere Stimulation gewissermaßen selbst.Wir schlafen etwa 25 Jahre unseres Lebens. 6 Jahre davon träumen wir. Der durchschnittliche Mensch verbringt eine bis hin zu drei Stunden seines Schlafes mit Träumen. Im Schnitt haben wir drei bis fünf Träume pro Nacht. Rund 90 Prozent unserer Träume geraten beim ersten Weckerklingeln und morgendlichem Augenaufschlag wieder in Vergessenheit.Hier sind die zehn häufigsten Träume und ihre Bedeutung:Auf Top 1 der Liste: Verfolgung und Flucht. Traumforschern zufolge kann dies für eine Person oder ein Problem stehen, das im wirklichen Leben unterbewusst gemieden wird. Auch Versagensängste spielen in diesen Traum mit hinein, da es