Die besten Locations zum Waldbaden in Österreich

1. Die Donauinsel. Der Klassiker bietet einen 42 Kilometer langen Strand und Naturschutzgebiet.

2. Der Ottakringer Wald. Es gibt jede Menge zu entdecken und erwandern, bis hin zur Jubiläumswarte.

3. Der Wienerwald. Dieser Wald hat Natur pur, und bietet viel Erholung.

4. Der Sternwartepark. Dieser Park im 18. hat viele seltene Pflanzen und Tiere und in der Mitte des Parks, die Universitäts-Sternwarte.

5. Die Steinhofgründe. Es ist ein naturbelassenes Erholungsgebiet mit Wanderwegen, kleine Tümpel und Lagerwiesen mit einem Blick auf Wien.

6. Die Danauauen. Dieser Naturschutz Nationalpark hat viele Pflanzen und Tierarten und bietet eine vielfältige Landschaft an.

7. Waldviertel. Dieser beinahe endlose Wald in Niederösterreich, hat Wasserfälle, Moorlandschaften, und Kraftplätze

8. Der steirische Wald. Mit ungefähr 850 Millionen Bäumen ist dieser Wald gleichzeitig Klimaschützer, Wasserspender und Lebensraum für eine riesige Tier und Pflanzenwelt.

9. Der Nationalpark Kalkalpen. Dieser Park in Oberösterreich steht unter besonderen Schutz und ist gut für Wanderungen geeignet.

10. Mischwald in Salzburg. Er befindet sich auf dem Mönchsberg und sorgt dort für eine ruhige und einzigartige Atmosphäre.

11. Nationalpark Hohe Tauern. Ein geschütztes Ökosystem in Tirol das ideal zum Wandern ist.

12. Bregenzer Wald. Dieser Wald in Vorarlberg ist bekannt für die moderne Holzarchitektur und die idyllischen Naturschauplätze.