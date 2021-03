Das tut Ihrer Vagina gut

Der Intimbereich zählt zu den sensibelsten Zonen des weiblichen Körpers und verlangt daher auch spezielle Pflege. Die Wiener Dermatologin Dr. Sabine Schwarz klärt auf über die Dos und Don’ts der Intimpflege.

Herkömmliche Duschgels sind für die Intim­zone nicht sinnvoll, sie können das schützende Hautgleichgewicht stören und Irritationen und damit auch Infektionen begünstigen. Daher empfehle ich speziell für Intimpflege ausgerichtete Produkte. Z. B. Kamille oder Salbei bieten sich an. Zu häufiges Waschen kann bei der Frau die Vaginalflora aus dem Gleichgewicht bringen. Vorsicht bei Waschlappen – dieser darf nur einmal verwendet werden.



Rückfettende Öltücher sind erlaubt, von ­vorne nach hinten wischen, wer besonders empfindlich ist, kann mit Wattebausch und Salbeitee reinigen. Wahl der Wäsche: Tangas sind oft mit Reibung verbunden, das kann zu Irritationen führen. Baumwollunterwäsche, auch wenn sie nicht immer erotisch ist, ist zu bevorzugen. Binden oder Slipeinlagen zu tragen, ist hygienisch, da diese mehrmals täglich gewechselt werden können.



Vorm Sex: Milde Reinigungen, rückfettende pH-neutrale Reinigungsmilch. Wenn die Schleimhaut beleidigt ist, haben Bakterien und Viren leichtes Spiel. Der Schleimhautfilm der ­Frauen ist ein Wunderwerk der ­Natur. Wenn man dieses empfindliche Ding stört, kann es leicht zu Pilzbefall, Irritationen und damit auch Schmerzen beim Sex kommen. Nach dem Sex: Spermien sind für die weibliche Schleimhaut fremdes Eiweiß. Spermien schnappen sich deshalb aus der Vaginalschleimhaut ein kleines Köpfchen und tarnen sich so, um „unerkannt“ in die Vulva gelangen zu können. Wer besonders empfindlich auf Sperma reagiert, sollte eine Intimdusche nehmen. Auch der Mann sollte sich nach dem Sex waschen, um Bakterienbefall etc. zu verhindern.