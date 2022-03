Nachhaltige Schönheit

Mit der ersten Brow & Lash Bar in Krems begeistert Mooi alle Beautyfans mit nachhaltigen Behandlungen.

Ganz nach dem Motto „natürliche Treatments und einzigartige Brands, die dem Körper, den Sinnen und der Seele guttun“ eröffnet Mooi Beauty & Concept Store die erste Brow & Lash Bar in Krems. Ab Mitte März ist nach Wien nun auch Krems im wahrsten Sinne des Wortes um einen Ort zum Wohlfühlen reicher. Denn Mooi (niederländisch für schön, hübsch) hat sich den schönen Dingen des Lebens und den noch schöneren Geschichten dahinter verschrieben. Im Mittelpunkt stehen Behandlungen, die die Augenpartie und folglich das ganze Gesicht mit nachhaltigen Produkten zur Geltung bringen. Auch in Krems gibt es neben den Feel Good Treatments eine tolle Auswahl an innovativen Wohnaccessoires, Schmuck und Designstücken aus fairen Betrieben.

© Mooi ×

Brows & Lashes

In dem kleinen und feinen Salon mit zwei Behandlungsplätzen kann man sich getrost zurücklehnen und seinen Brauen und Wimpern mit der schonenden Pflanzenfarbe von RefectoCil den perfekten Schwung verpassen lassen. Wie schon im Wiener Beauty & Concept Store wählt man auch in Krems aus einem breiten Angebot an Treatments, die allen Fokus auf die Augenpartie legen. Ob Brow-Styling, Massage, Pflege, Färbungen oder Lifting bei den Browistas von Mooi ist man garantiert in den besten Händen – abtauchen und wohlfühlen geht hier ganz einfach.

© Mooi ×

Der Concept Store

Die Mooi Gründerin und Geschäftsführerin Petra Mair ist immer auf der Suche nach neuen Labels, innovativen Designern und Familienunternehmen in und um Österreich. Auf ihrer Entdeckungsreise begegnen ihr großartige, nachhaltige und vorwiegend lokale Labels, über die man sich auch zukünftig in Krems freuen kann. Von innovativen Vasen und Schalen über duftende sowie schadstofffreie Kerzen bis hin zu handgefertigten Schmuckstücken findet man bestimmt das richtige Geschenk für die Liebsten und das perfekte Accessoire für sich selbst oder das eigene Zuhause.

Nachhaltiges Konzept

Mooi steht für eine natürlich schönere Welt. Deshalb kommen bei den Behandlungen zu 100 % biologisch abbaubare Handtücher, plastikfreie Wattestäbchen und kompostierbare Kosmetiktücher zum Einsatz. Beim Bodenbelag im Wiener Store fiel die Wahl bewusst auf eine nachhaltige Variante, welche auf der Basis von Leinöl, Holz- sowie Korkmehl, Naturharz und Jutegewebe entsteht. Die schönen Dinge aus dem Concept Store werden in eine Tragetasche aus Graspapier gepackt und den Strom bezieht man zu 100 % aus Wasserkraft sowie Ökoenergie. Denn Nachhaltigkeit ist für die Gründerin und Geschäftsführerin sowie ihr Team nicht nur ein Wort, sondern wird täglich gelebt. Auch bei der Inneneinrichtung, beim Entdecken von neuen Labels für den Concept Store und bei der Auswahl der Beautyprodukte setzt man vorwiegend auf lokale Designer, nachhaltige Produzenten, verantwortungsvolle Lieferanten und heimische Tischlereien. Zudem ist MOOI stolzes Mitglied von 1 % for the Planet. Dabei handelt es sich um eine globale Initiative von Unternehmen, die sich verpflichten, jährlich einen Prozent ihres Jahresnettoeinkommens für den Erhalt der Natur und gemeinnützige Umweltprojekte zu spenden.

© Mooi ×

Hier finden Sie den Mooi Beauty & Concept Store Krems:

Steiner Landstraße 87

A-3500 Krems

Freitag & Samstag geöffnet

Weitere Informationen finden Sie hier und auf Instagram.