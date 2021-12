Karaoke, Wichteln und Adventslesung

Weihnachten rückt immer näher und in vielen Regionen Deutschlands und Österreichs müssen wir sie zu einem großen Teil in den eigenen vier Wänden verbringen. Da müssen Aktivitäten her, die unsere Weihnachtsstimmung hoch halten.

Carolina Laurén, Pressesprecherin der Buch-Streamingplattform Nextory, verrät ihre weihnachtlichen Hörbuchtipps und was wir mit Audiobooks an den kommenden Feiertagen so alles machen können.

1. Weihnachtskaraoke

Spätestens an Heiligabend lockern wir die Stimmbänder und stimmen gemeinschaftlich Weihnachtslieder an - warum also nicht die Texte und Töne vorher etwas üben und ganz nebenbei eine Menge Spaß haben? Hörbücher voller Weihnachtslieder und Christmas-Sing-Alongs eigenen sich hervorragend, um im Kreis der Familie oder Freunde eine Runde Karaoke zu starten.

2. Sprachen Lernen

Weihnachten wäre nicht Weihnachten ohne eine Liebesgeschichte von Jenny Colgan. Die Autorin veröffentlicht verlässlich jedes Jahr zur Adventszeit eine neue Romanze. Dieses Jahr erschien ‘Weihnachten im kleinen Inselhotel’, das schon eifrig von Nextory-Usern heruntergeladen wurde. Warum nicht Unterhaltung mit Bildung verbinden und unser Lieblingstitel einmal auf Englisch hören? Oft werden fremdsprachige Bücher mit zur Geschichte passenden Akzenten eingesprochen und das Buch erhält einen einzigartigen Charme.



3. Sherlock Holmes: Der Fall Weihnachten

Alle, die keine Lust auf eine neue Advent-Romanze im Schnee haben, können sich freudig in diesen unterhaltsamen Weihnachtskrimi stürzen. Denn, auch wenn Weihnachten das Fest der Liebe und Familie ist, geht nicht immer alles so friedlich über die Bühne, wie wir das gerne hätten. Das bemerkt auch Sherlock Holmes in ‘Der Fall Weihnachten’.

4. Wichteln

Dieser vorweihnachtliche Brauch darf in keiner Familie, keinem Freundeskreis oder Schulklasse fehlen und findet auch in Online-Communities immer stärker Einzug. 2021 verzichten wir zur Abwechslung auf Schokolade und Krimskrams und schenken stattdessen ein persönlich ausgewähltes Hörbuch. Dieses kann auch in Testaccounts der Streamingdienste ganz einfach an eine Person unserer Wahl versendet werden und bereitet unseren Liebsten bis zu fünfzehn Stunden weihnachtliche Freude.

5. Hörbuch Adventskalender/Adventslesung

Es muss nicht immer Schokolade sein, die wir aus den 24 Türchen holen. Es kann auch mal ein wenig Zeit sein, die wir beim Hören einer Weihnachtsgeschichte geschenkt bekommen. Jeden Tag ein paar Minuten, so funktioniert ein Hörbuch-Adventskalender. Auf Nextory gibt es sowohl Kurzgeschichten für Kinder, wie in ‘Connis großer Adventskalender’, als auch Klassiker für Erwachsene von Hans Christian Andersen in ‘Skandinavischer Adventskalender’. Diese Geschichten eignen sich auch hervorragend für eine Lesung zum 4ten Advent. Eine schöne Pause für die Familie oder uns allein. Ein Hörbuchabo ist auch ein super Last-Minute Weihnachtsgeschenk. Durch die unterschiedlichen Genres und Abonnements (Silber, Gold, Familie) ist für jeden ein Schmöker dabei.

Über Nextory:

Nextory ist einer der größten Streaminganbieter für Hörbücher, E-Books und Online Magazine in Europa und wurde 2015 von den beiden Entrepreneuren Shadi Bitar und Ninos Malki in Stockholm gegründet. Heute verfügt die App über einen Katalog mit mehr als 450.000 Titel im DACH-Raum. Nextory gehört zu den am schnellsten wachsenden Plattformen und hat es sich zum Ziel gemacht, Geschichten und Wissen über unterschiedlichste Digitalformate zu vermitteln. Die App ist in zehn Ländern erhältlich. Mehr Informationen auf www.nextory.de.