MINI MARKT: Gewinnen Sie 5 x 2 Tages-Tickets

Am Donnerstag, 23., und Freitag, 24. März, verwandelt sich die Aula der Wissenschaften in Wiens größtes Familien-Lifestyle-Event. Mehr als 50 Aussteller:innen präsentieren bei der Frühlings- & Oster-Edition des MINI MARKTS handverlesene Stücke nationaler und internationaler Must-have-Labels. Neben einer kurartierten Auswahl an Kindermode, Interior-Pieces und pädagogisch wertvollen Spielsachen liefern Workshops und Vorträge hilfreiche Insights für den den Alltag mit Baby und Kind. www.myminimarkt.at

