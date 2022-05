MET Gala so nackt wie nie

Noch nie zeigten die Promis so viel Haut wie bei der diesjährigen MET Gala. Klicken Sie sich durch die besten Looks!

Von durchsichtig bis nackt auf dem Red Carpet: Die diesjährige MET Gala war ohne Zweifel so freizügig wie nie zuvor. Allen voran sorgte das britische Model Cara Delevingne für eine nackte Überraschung am Red Carpet. Anfangs präsentierte sich die 29-jährige Britin hochgeschlossen im edlen Dior Haute Couture-Anzug mit Frack und Spazierstock. Dann zog Delevingne die Jacke aus und enthüllte ihren nackten Oberkörper, der nur mit schimmernder goldener Körperfarbe bedeckt war.

Viel Haut, trotzdem elegant

Aber auch zahlreiche andere Stars zeigten sich im sogenannten "Naked Dress". Von Lila Moss in Burberry, Dove Cameron in Iris Van Herpen bis hin zu Lily James in einer traumhaften Robe von Versace. Neben dem durchsichtigen Stoff und dem Beinschlitz wurde das Design des Kleides auch noch von großen Cut-outs an Dekolleté und einem freien Rücken bestimmt. Wohl keine andere könnte dieses "Naked Dress" mit so viel Eleganz tragen wie die britische Schauspielerin.

Einteiler mit viel Einblick

Ebenso bezaubernd wie sinnlich: Schauspieler-Kollegin Dakota Johnson im "Naked Jumpsuit" aus schwarzer Spitze von Gucci. Softe Smokey Eyes und offenes Haar im Undone-Look, sowie Statement-Schmuck in Form eines XXL-Earcuffs und -Rings von Messika by Kate Moss rundeten den Look perfekt ab. Ein weiteres wunderbar gelungenes Beispiel für das "Naked Dress" ist Acress Kerry Washington in einer traumhaften Robe von Tory Burch. Ebenso spektakulär: Schauspielerin Vanessa Hudgens in Moschino – so geht "Naked Dress"!

Klicken Sie sich durch die schönsten "Naked Dresses" vom wichtigsten Red Carpet des Jahres!