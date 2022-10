Die Schweizer Sportmarke On verfeinert ihre Missiongrip™ Technologie und sorgt für mehr Halt beim Entdecken von Orten im Freien.

Die Sportperformance Marke On erweitert ihr Outdoor Schuhportfolios und präsentiert zudem eine neue und verbesserte Version der Missiongrip™-Außensohle, die in allen neuen Outdoormodellen verwendet wird. Eine neue Version des Cloudrock Waterproof, eine wasserfeste Version des Cloudvista und der brandneue Cloudwander Waterproof sind ab September erhältlich.

Mehr Grip geht nicht

On stellt eine neue neue Zusammensetzung der Missiongrip™ Außensohlentechnologie vor. Mit seinen verbesserten Grip-Referenzen sorgt der neue Missiongrip™ für noch bessere Traktion auf allen Untergründen, bei Nässe oder im Trockenen.

"Das neue Missiongrip™ ist unser bislang leistungsfähigster Haftungsgummi," sagt On Schuhentwickler Olivier Withworth. "Die Haftung bei Nässe wurde um 30% verbessert und wir haben trotzdem noch eine sehr abrasive Zusammensetzung gefunden. Dies ist ein wahrer Wendepunkt und stellt uns in eine Reihe mit den Marktführern auf diesem Gebiet."

Cloudwander Waterproof

Dieser völlig neue Performance-Schuh von On wurde für alltägliche Outdoor-Aktivitäten mit einem Hauch Außergewöhnlichkeit entwickelt. Er ist sowohl leicht als auch vielseitig und bietet genug Halt, um auch eine längere Wanderung zu meistern.

Der Cloudwander Waterproof ist ab dem 1. September 2022 online unter on-running.com und bei ausgewählten Handelspartnern weltweit zu einem Preis von 189,95€ erhältlich.

Cloudvista Waterproof

Der in diesem Frühjahr vorgestellte Cloudvista ist nun pünktlich zur Herbstsaison auch in einer wasserdichten Version erhältlich. Die technischen Merkmale, die den Cloudvista sofort zum Bestseller gemacht haben, wie sein geringes Gewicht und seine Helion™ Superfoam-Zwischensohle, bleiben alle unverändert.

Der Cloudvista Waterproof ist ab dem 15. September 2022 online unter on-running.com und bei ausgewählten Handelspartnern weltweit zu einem Preis von 169,95€ erhältlich.

Cloudrock 2 Waterproof

Der Cloudrock 2 Waterproof ist die neueste Version des Cloudrock Wanderschuhs. In einem komplett überarbeiteten Design bietet der neue Schuh eine präzisere, fußnahe Passform, ein neues Stollenmuster und eine dynamischere Zwischensohle für sportliche Abenteuer.

Der Cloudrock 2 Waterproof ist ab dem 19. September 2022 online unter on-running.com und bei ausgewählten Handelspartnern weltweit zu einem Preis von 219,95€ erhältlich.

On mischt mit neuen Technologien auf

On verfolgt seit Geburt in den Schweizer Alpen ein klares Ziel: die Revolution des Laufgefühls für alle. Zwölf Jahre nach Start sorgt die Premium-Marke On mit Innovation in Laufschuhen, Bekleidung und Accessoires für Hochleistungssport, Outdoor und ein aktives Leben weiter für Aufsehen in der Branche. On’s preisgekrönte CloudTec®-Technologie, das durchdachte Design und die schnellen Fortschritte der Sportmarke im Bereich der Nachhaltigkeit haben eine rasant wachsende, globale Fangemeinde angezogen.