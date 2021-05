Migräne: So bekämpfen Sie die Beschwerden

In Österreich leiden über 10 % der Menschen unter Migräne.

Gegen die starken Schmerzen können zwar Medikamente eingenommen werden, doch die Betroffenen möchten es häufig vermeiden, auf chemische Hilfsmittel zurückzugreifen. Aus diesem Grund kommen immer wieder alternative Heilmethoden zum Einsatz.

Im folgenden Artikel stellen wir Ihnen Mittel und Methoden der Schul- und Alternativmedizin vor, welche die Schmerzattacken in den Griff bekommen können.



Was ist Migräne?

Migräne tritt oft ohne Vorwarnung und mit unglaublicher Intensität auf. Betroffene berichten von unerträglichen Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und weiteren Symptomen. Die Schmerzattacken werden häufig als pulsierend, hämmernd und bohrend bezeichnet und können bis zu 72 Stunden anhalten. Infolgedessen sind die Patienten nicht in der Lage, ihren gewohnten Alltag zu führen, geschweige denn zu arbeiten. Und auch wenn die Krankheit sehr verbreitet und seit langer Zeit bekannt ist, konnte man bis heute noch keine eindeutige Ursache bestimmen.



Natürliche Hilfsmittel gegen die Schmerzen

Es ist richtig, dass Medikamente Abhilfe bei den Beschwerden leisten können. Doch nimmt man die Arzneimittel zu oft ein, können Abhängigkeiten entstehen. Der Körper gewöhnt sich an die Dosis und benötigt immer größere Mengen, um eine Wirkung zu zeigen. Da die Pharmazeutika starke Nebenwirkungen auslösen können, ist eine konstante Einnahme auf keinen Fall zu empfehlen. Migränepatienten sollten sich dementsprechend lieber auf alternative Heilmethoden konzentrieren.



Pflanzliche Hausmittel

Cannabidiol hat sich in den letzten Jahren zum allseits einsetzbaren Wundermittel entwickelt. Der Hanfextrakt dockt an die Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems an und nimmt somit Einfluss auf die Funktionen des menschlichen Körpers. So ist es möglich, dass körperliche Beschwerden gelindert werden können und eine schnelle Genesung eintritt. Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen können bereits nach nur wenigen Minuten verschwinden. Das Cannabinoid kann man beispielsweise in Form von CBD Kapseln einnehmen, doch auch CBD Öl, CBD Lebensmittel und CBD Blüten sind in Drogerien und im Onlinehandel erhältlich.

Weiterhin hat sich gezeigt, dass sich bestimmte Kräuter und Gewürze als hilfreiche Waffen im Kampf gegen die Migräne erweisen. Sie können als Tee zubereitet oder unter das Essen gemischt werden. Dazu gehören:

● Kamille

● Weidenrinde

● Frauenmantel

● Mädesüß

● Ginkgo

● Ingwer

● Basilikum

● Vanille

● Johanniskraut

● Cayennepfeffer

Akupunktur



Akupunktur ist ein Heilverfahren der chinesischen Medizin. Mithilfe von Nadeln werden bestimmte Körperstellen stimuliert. Diese bilden bestimmte Energiepunkte des Körpers ab, welche die Verbindungen zu den Meridianen darstellen. Patienten spüren nach etwa 20 Minuten Einwirkzeit ein strahlendes Wärmegefühl, welches den Erfolg der Behandlung verkörpert. Für Migränepatienten empfiehlt es sich, die Behandlung zweimal wöchentlich durchzuführen, um die Migräneattacken zu reduzieren.



Kälte und Wärme

Neben Hausmitteln und speziellen Heilverfahren kann auch durch die Stimulation der Körpertemperatur Ergebnisse erzielt werden. Mithilfe von Salz-Eis-Packungen, die auf der Stirn oder den Schläfen platziert werden, können die pulsierenden Kopfschmerzen gemildert werden. Auch kühlende Wickel um Arme und Beine zeigen Wirkung. Darüber hinaus bietet es sich an, warme Fußbäder zu nehmen oder auf Wechselduschen zu setzen.



Migräneauslöser vermeiden

Zu guter Letzt sollte darauf hingewiesen werden, dass es mögliche Trigger gibt, welche den Ausbruch der Migräne begünstigen können. Dazu gehören Nahrungsmittel, die Amine enthalten wie Rotwein, Käse und Schokolade. Auch ist es möglich, dass Natriumglutamat und Koffein die Migräneattacken bedingen. Weiterhin gibt es Hinweise, dass ein Flüssigkeitsmangel die Beschwerden hervorrufen kann. Es empfiehlt sich also, mindestens zwei Liter pro Tag zu trinken, um den Körper ausreichend zu hydrieren.

Letztlich können Stress, Frustration und Hektik körperliche Beschwerden hervorrufen. Es ist wichtig, dass feste Auszeiten in den Tag integriert werden. So wird der Alltag entschleunigt und der Körper hat Zeit, sich zu entspannen. Meditationsübungen und Yoga können ihren Beitrag zum Stressmanagement leisten.