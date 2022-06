Markenuhren für Kinder in tollen Designs

Wir tragen Uhren als Zeichen des Modegeschmacks, als Statussymbol oder um eben die Uhrzeit abzulesen. Aber auch unsere Kleinsten haben Freude an einem bunten Accessoire am Handgelenk – das ganz nebenbei auch noch die Zeit anzeigt.

„Deine Kinderuhr“ bietet Kinderuhren für jeden Geschmack. Egal ob kindlich designed, edle Optik oder moderne Smartwatch – alle Uhren von „Deine Kinderuhr“ überzeugen mit einem liebevollen Design, das Kindern Spaß macht.

Neben der Optik stehen auch Qualität, Tragekomfort und faire Preise im Fokus der Produkte. Alle Uhren sind robust, aber bequem und zu einem guten Preis erhältlich. Und sollte doch einmal ein Modell nicht gefallen oder das Uhrenband drücken, bietet Deine Kinderuhr ein 30 Tage Rückgaberecht, in denen die Uhr umgetauscht werden kann und das Geld erstattet wird.

Kindlich und robust: Die Alpha Saphir

Die Uhren von Alpha Saphir zeichnen sich durch ein kindliches Design aus, das in verschiedenen Farben und liebevollen Designs begeistert. Vom bunt verzierten Armband bis zum Ziffernblatt, das mit einem Innenkreis das Uhr- lesen lernen erleichtert, sind die Modelle echte Hingucker. Je nach Interessen und Vorlieben kann zwischen verschiedenen Motiven gewählt werden:

Tennis

Sport

Fußball

Schule

Helikopter

ABC

Blumen

Zug

Dino

Schmetterling

Für ältere Kinder oder diejenigen, die es schlichter mögen, hält Alpha Saphir Uhren in schlichten Pastelltönen oder Schwarz- Kombinationen bereit, die Kinder ganz bestimmt zum Strahlen bringen.

Uhren lernen leicht gemacht mit den Alienworks

Besonders farbenfrohe Geschmäcker finden sich bei den Kinderuhren von Alienworks wieder. Die bunten Armbanduhren sehen aber nicht nur super aus, sondern eignen sich auch perfekt, um das Uhren lesen zu erlernen: farbige Ziffern und ein zweiter Innenkreis am Ziffernblatt, der die Minuten angibt, erleichtern den Lernprozess und machen Ihr Kind selbstständig. Die Uhren sind wasserfest und zum Teil mit im Dunkeln- leuchtenden Zeigern ausgestattet – um auch nachts immer Bescheid zu wissen. Erhältlich sind die Uhren um nur 19,99 Euro - ein echtes Schnäppchen wie wir finden.

Anio Smartwatch für Sicherheit und Kommunikation

Für die älteren Kids, die bereits alleine in die Schule fahren und einen selbstständigeren Alltag leben, bietet „Deine Kinderuhr“ Smartwatches, angepasst an das Alter der Kinder an. Die Anio5 zeigt nicht nur die Uhrzeit an, sondern garantiert gleichzeitig Kommunikationsmöglichkeiten und Sicherheit des Kindes.

Via Anio App können bis zu 10 Telefonnummern auf der Uhr gespeichert werden, die immer angerufen werden können – Anrufe von fremden Nummern werden blockiert. Auch bietet die Uhr die Möglichkeit Chat- Nachrichten sowie Sprachmemos zu empfangen und mit Smileys oder Sprachnotizen zu antworten. So kann das Kind erreicht und wichtige Nachrichten ganz leicht überbracht werden. Und keine Sorge, dass die Uhr in der Schulzeit oder am späten Abend stört: mit dem Ruhemodus verwandelt sich die Smartwatch in eine ganz gewöhnliche Uhr, die einfach die Zeit anzeigt.

Im Fokus der Uhr steht außerdem die Sicherheit des Kindes. Mit der Funktion der SOS- Anrufe über eine Taste und der Möglichkeit der Ortung kann diese bestmöglich gewährleistet werden.

