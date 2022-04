Mann wäscht seit sechs Jahren nicht mehr seine Haare

Südafrikaner Nick Coetzee hat seit sechs Jahren weder Shampoo noch Spülung an seinen blonden Schopf gelassen.

Coetzee, der sich im Video mit dichten blonden Locken zeigt, schwärmt von der No-Poo-Methode. Hierbei verzichten Anhäger:innen vollständig auf Kosemtika wie Shampoo oder Spülung, sondern waschen das Haar nur mit Wasser.

Anfangs kann die Kopfhaut noch relativ stark fetten und für etwa zwei Wochen sollte man wohl lieber Mütze tragen, dann aber passt sich die Talg-Produktion an. Coetzee will so seinen massiven Haarausfall als Jugendlicher gestoppt haben, den er auf die Chemikalien in den Kosmetika zurückführt. Er habe einige Zeit immer ein extra T-shirt mit in den Unterricht nehmen müssen, da ihm die Haare büschelweise vom Kopf gefallen wären.