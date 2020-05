„So eine Krise macht uns noch demütiger“

Kämpfen, kämpfen, kämpfen lautet das Motto aller Hoteliers, die nun wieder geöffnet haben. So auch von Maria Hauser, Juniorchefin des berühmten „Stanglwirt“ in Tirol. 250 Jahre lang war der „Biobauernhof mit integriertem Luxushotel“, wie Familie Hauser ihren Betrieb zu Recht nennt, keinen einzigen Tag geschlossen – bis Corona kam und auch der „Stanglwirt“ seine Gäste nicht mehr empfangen durfte. „Wir bleiben dennoch bei dem Slogan, weil es ja keine freiwillige Schließung war“, so Maria Hauser im MADONNA-Interview (siehe unten). Zudem war der Lockdown auch für sie keineswegs eine ruhige Zeit. „Wir haben die Wochen genutzt, Umbauten und Renovierungen, die wir sonst während des laufenden Betriebs durchführen, zu erledigen.“ Hinzu kam Hausers Rolle als Mutter einer zwei- und einer sechsjährigen Tochter.

Umsatzeinbußen in Millionenhöhe können ihren positiven Blick in die Zukunft nicht trüben: „Wir befinden uns zum Glück in einer sehr privilegierten Situation, für die wir sehr dankbar sind“, so Hauser. Dass es nicht allen KollegInnen so geht, ist der Top-Hotelière durchaus bewusst. Das Motto „Der Gast ist König“ hat in Zeiten wie diesen eine neue Dimension erreicht.

Neue Herausforderungen

Wir arbeiten gerade auf Hochtouren, die Zimmer zu entstauben und alles herzurichten, zu desinfizieren, die Tische neu zu stellen und alles bereit zu machen für unsere Gäste“, freut sich Michaela Reitterer, die wir zwischen ihrem Fulltime-Job als Chefin des Wiener Boutiquehotels „Stadthalle“ und ihrer in dieser Zeit so anspruchsvollen Aufgabe als Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung erreichen. Den Lockdown erlebte Reitterer so wie all ihre KollegInnen im ganzen Land zunächst als Schock, dann als „Riesenherausforderung“, die sich nun mit der Wiedereröffnung am Freitag, 29. Mai, fortsetzt. Denn: „Dieser Sommer wird für niemanden wirklich rentabel werden, sondern ist eher als Kundenbindungsprogramm zu sehen“, so Michaela Reitterer im MADONNA-Gespräch .

Maria Hauser, Stanglwirt Juniorchefin