Jenny Elvers: Ihr neues Buch

"Ich liege auf dem harten Fliesenboden einer Restauranttoilette – mit dem Gesicht nach unten. Meinen Körper spüre ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen.“ Erniedrigende Situationen wie diese waren im Leben von Schauspielerin, Reality-TV-Star und Designerin Jenny Elvers (46) vor sechs Jahren noch Alltag. Jetzt im September jährt sich Elvers Alkoholentzug, dann ist sie seit sechs Jahren trocken. 2012 half bei ihr gar nichts mehr und sie ließ sich in eine Entzugsklinik einliefern. Und zwar in genau die Klinik im bayerischen Bad Brückenau, in der auch Ex-Radprofi Jan Ullrich (44) aktuell Herr seiner diversen Abstürze in der Vergangenheit werden will, der „My Way Betty Ford Klinik“. „Gerade für Prominente oder Leute aus der Wirtschaft ist diese Privatklinik besonders gut, da Diskretion großgeschrieben wird. Man darf dort mit seinem Handy keine Fotos machen, es gibt einen Sicherheitsschutz – man checkt sogar mit falschem Namen ein, wenn man will“, erklärt Elvers der Gala.

Ein erster Schritt

Den maximalen Aufenthalt von zwölf Wochen verbrachte sie in der Klinik, um endlich mit ihrer Sucht Schluss zu machen: „Ich musste lernen, mich komplett neu zu sortieren. Wer glaubt, man geht aus einer Therapie und in sein altes Leben zurück, der ist komplett auf dem Holzweg.“ Heute kann sie offen über ihr Leiden und auch darüber, wie schlimm die Therapie ist, reden: „Zunächst einmal findet der körperliche Entzug statt. Der war bei mir sehr schmerzhaft, weil ich auch vielmehr körperlich als geistig vom Alkohol abhängig war. Und das wissen nicht viele: Ein Entzug ist sehr gefährlich. Der Alkoholentzug sogar am schlimmsten. Es drohen Schlaganfall, Herzinfarkt, Organversagen.“



Neues Leben

Für Schauspielerin Elvers waren eine Fehlgeburt und massive Schlafprobleme der Auslöser für ihren vermehrten Alkoholkonsum, bis sie zur Spiegeltrinkerin wurde und die Entzugserscheinungen sich körperlich bei ihr auswirkten. Jahrelang konnte sie ihre Sucht verbergen, bis zu der NDR-Sendung „Das!“, in der sie betrunken vor der Kamera lallend moderierte. Ihr damaliger Ehemann und Manager Goetz Elbertzhagen (58) ließ sich kurz nach Bekanntwerden ihres Alkoholproblems von ihr scheiden.

Eine große Stütze ist der alleinerziehenden Mama Sohn Paul (17), den sie seit Neuestem auch auf Red-Carpet-Events mitnimmt. Der Sohn aus einer fünfmonatigen Beziehung mit Big-Brother-Star Alex Jolig (55) hat sich sehr wohl mit den Problemen seiner Mutter auseinandergesetzt und ist stolz, dass sie es geschafft hat, ihre Sucht loszuwerden. Zum Alkohol hat er sich schon sehr erwachsen geäußert: „Ich mag die Wirkung nicht. Ich bin lieber Herr meiner Sinne.“ Paul ist aktuell auch der einzige wichtige Mann in Elvers Leben: „Ich bin glücklicher Single.“

Im September geht Jenny Elvers jetzt einen weiteren Schritt im Abschluss mit ihrer Sucht und bringt ihre Autobiografie „Wackeljahre“ heraus: „Es ist kein Suchtbuch, sondern wirklich meine Lebensgeschichte, in der natürlich der Alkohol eine Rolle spielte. Ich bin jetzt im September im sechsten Jahr trocken und habe heute eine andere Sicht auf mein Leben.“

© MVG Verlag

Autobiografie „Kein Suchtbuch“, sondern ihre Lebensgeschichte hat Jenny Elvers mit „Wackeljahre“ geschrieben. Erscheint am 10. September im mvg Verlag um 18,50 Euro.