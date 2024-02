MADONNA verlost 3x eine Rebel Candy Hearts Halskette

Rebel Candy Hearts ist ein kleines, feines und kreatives Label aus Wien, das in liebevoller Handarbeit „Statement Schmuckstücke“ herstellt. Inspiriert von den farbenfrohen Zuckerherzen – bekannt aus der Kindheit - stellt Gerd Winkler, der kreative Kopf hinter Rebel Candy Hearts in seiner kleinen Werkstatt in Wien individuelle und personalisierbare Schmuckstücke mit viel Liebe, einer Portion Humor und einem süßen Augenzwinkern her.

Wir verlosen 3x die Halskette „AMORE“ in rosa inklusive Macaron Schmucketui in hellblau.

Jetzt teilnehmen und gewinnen!