Madonna: Latex & Leder um Song zu bewerben

Ja, es geht noch seltsamer. Madonna zeigt sich in kuriosen TikTok-Video unter ihrem Motto: Sex, Drugs, und Rock & Roll.

Madonna (64) ist eine legendäre Promoterin, wenn es um ihre Songs geht. Vor einigen Tagen hat die Musikerin einen spooky Clip auf der Social Media Plattform TikTok veröffentlicht, bei der sie zu ihrem Song Back That Up To The Beat (2019) tanzt, welcher momentan auf der Video-Plattform als TikTok-Version kursiert.

Um die Wirkung des gleichmäßigen Beats des Songs zu verstärken, hat die Pop-Ikone das Video so bearbeitet, dass es dem Rhythmus und Tempo von „4 to the floor“ entspricht, während sie entlang auffallender verführerischer Blicke in einem schwarzem Leder und Spitze-Outfit tanzt. Etwas verstörend... aber wie immer sehr kreativ.

Insgesamt hat die gebürtige Amerikanerin 14 Studioalben veröffentlicht, was zu einem weltweiten Verkauf von über 300 Millionen Alben geführt hat, und somit Madonna zur meistverkauften weiblichen Sängerin aller Zeiten macht.