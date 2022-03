× MADONNA lädt zu den Fashion Days

Am 1. und 2. April dreht sich in der Wiener Millennium City alles um die Themen Fashion & Beauty – und das bei freiem Eintritt!

Fashionistas aufgepasst: Die Wiener Millennium City lädt am 1. und ­ 2. April erstmals zu den MADONNA Fashion Days. Auf dem Programm stehen tolle, von Wolfgang Reichel und seinem Art & Fashion Team inszenierte Modeschauen von unzähligen Top-Modemarken wie s.Oliver, Hunkemöller, Palmers, Humanic, Firsties und viele weitere Highlights, die Sie nicht verpassen sollten – und das bei freiem Eintritt!

Stage Talks und Gewinnspiele

Die neuesten Beauty Trends kann man sich in der Make Up Corner der Cambio Beauty Academy holen. "How to become fame" ist in der Social Media Corner das Thema der Stunde. Bei den Stage-Talks mit Stargästen wie Star-Astrologin Gerda Rogers und Miss-Europe Beatrice Körmer werden tolle Preise verlost. Star-Influencerin Stephanie Davis führt durch die MADONNA Fashion Days.

© Kernmayer ×

Star-Astrologin Gerda Rogers wartet beim Stage-Talk.

Satte Rabatte und Gutscheine

Gutscheine von Flip Lab, sowie der Fahrschule Rainer, 100 Bücher von Thalia, dm Goodies, Cinepelexx Gutscheine und viele weitere Überraschungen warten beim Millennium City Glücksrad auf die Besucher. Rund um die Fashion & Lifestyle-Days und die Prozenttage wird Shopping-Geld für ein ganzes Jahr verlost. Auf die Gewinner warten 100 Euro MILLENNIUM City Gutscheine pro Monat!

© oe24 ×

Stephanie Davis führt durch die MADONNA Fashion Days.

Millennium City Surprise Bags gewinnen!

Anlässlich der MADONNA Fashion Days verlost Radio Austria am 1. und am 2. April ein MADONNA Millenniumcity Surprise Bag mit tollen Überraschungen der Millennium City – unter anderem Shopping Gutscheinen und Beauty Surprises von MADONNA. Drei Namen werden zwischen 12 und 14 Uhr aufgerufen und wer es am schnellsten ins Radio Austria Studio unter 0800 22 00 33 schafft, gewinnt ein Goodie Bag - hier können Sie sich registrieren!

Alle weiteren Infos: www.millenniumcity.at