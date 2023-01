Lovely News upcoming: Die nachhaltige Brautmode der talentierten Designerin Catherine Deane reist um die ganze Welt. Next Stop: Loveglow!

Premiere in Österreich: Als erster und einziger Store Österreichs hostet Loveglow von 12. bis 21. Jänner 2023 die erste Catherine Deane Trunkshow. Dabei schickt die Designerin exklusive Highlights der aktuellen Kollektion weltweit von Store zu Store, und bietet den zukünftigen Bräuten somit eine noch größere Auswahl an Braut-Outfits an. Die Kollektion kann in einstündigen Fitting-Terminen anprobiert werden. Über die gesamte Laufzeit bekommen Bräute zudem -10% auf ihr Catherine Deane Traum-Outfit und eine personalisierte Flasche Loveglow Sparkling als perlendes Geschenk. Eröffnet wird die Trunkshow mit einem Kick-Off Event, am 12. Jänner 2023, von 16:00 bis 22:00 Uhr im Loveglow Store. Bei Prosecco und Musik werden die einzigartigen Teile vorgestellt und der Pop-up Store feierlich eröffnet.

Limitierte und kostenlose Tickets für das Kick-Off Event sind ab 01.01.2023 auf der Website unter loveglow.at erhältlich. Fitting-Termine für die Trunkshow-Kollektion können ebenfalls auf der Website gebucht werden.

© CATHERINE DEANE ×

Trend „MIX & MATCH“

Ein Trend, der sich bereits in den letzten Jahren angedeutet hat, nun aber eine wohlverdiente Bühne bekommt, sind Zweiteiler. Ob langer Rock oder eine gerade geschnittene Hose – Zweiteiler bieten unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Mit der außergewöhnlichen Separates Collection der Designerin Catherine Deane, bei der das Oberteil und der Rock beliebig getauscht werden können, haben Bräute zudem die Möglichkeit, ihr ganz individuelles Traumkleid zu kreieren.

Langlebig, zeitlos und nachhaltig

Die Entwürfe der Designerin repräsentieren die verschiedenen Kulturen der Welt und greifen dabei vergessene Handwerkstechniken, sowie Feminität in all ihren Facetten auf. Inspiration für ihre Designs holt sich Catherine Deane aus der Natur.

Die romantisch-verspielten Kleider und trendigen Zweiteiler mit feiner Spitze und fließendem Stoff schmeicheln jeder Braut. Nach der Hochzeit kann jedes Teil getrennt kombiniert und somit immer wieder neu getragen werden, so wird der Nachhaltigkeitscharakter des Labels bereits spürbar.

© CATHERINE DEANE ×

Bekannt als Pionierin der umweltbewussten Brautmodenbranche hat die in Irland geborene und in Südafrika aufgewachsene Designerin eine Reihe nachhaltiger Praktiken entwickelt, um das Label mit gutem Gewissen in die Zukunft führen zu können. So bestehen alle Futterstoffe der neuesten Kollektion aus 100 % recycelten Garnen. Die Oberstoffe werden zudem nach speziellen Öko-Verfahren hergestellt.

Auch bei der Verpackung achtet Catherine Deane auf Umweltschutz: Die Kleidersäcke sind aus biologisch abbaubaren Materialien und die Hängeetiketten aus recyceltem Papier hergestellt.

© CATHERINE DEANE ×

Nachhaltiges Versprechen an Kund:innen und Umwelt

Neben Nachhaltigkeit prägt auch soziale Verantwortung die Kollektionen. So wird ein gewisser Prozentsatz jedes verkauften Kleidungsstücks an caritative Einrichtungen, wie „The Unlimited Child Initiative in Südafrika“, gespendet. Damit hat Catherine Deane eine Marke geschaffen, die ein nachhaltiges Versprechen an ihre Kund:innen und die Umwelt liefert.

