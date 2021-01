Der Traum vom Riesenpenis. Oder doch eher ein Albtraum? Drei Frauen schildern, wie sich Sex mit einem Penis in Riesenformat anfühlt.

Die perfekte Penislänge gibt es nicht, ebenso wenig wie Idealmaße. Phallische Phantasien vom Riesenpenis entspringen auch eher Männerköpfen (Stichwort: Schwanzvergleich). Die Realität ist weit entfernt von verzerrten Pornomaßen in der Hose, und das stört Frauen deutlich weniger als Männern, die sich oft ein paar Zentimeter mehr wünschen. Eine großangelegte Studie aus dem Jahr 2014 nahm das beste Stück von 15521 Männern aus der ganzen Welt unter die Lupe, um so an Durchschnittswerte zu gelangen. Die Wahrheit in aller Kürze: Im erschlafften Zustand betragen die Maße des Durchschnittspenis 9,16 Zentimeter, erigiert kommt er auf eine Länge von 13,12 Zentimeter Länge. Statistische Ausreißer nach oben und unten sind äußerst selten. Nur 5% der Studienteilnehmer hatten einen Penis, der mehr oder weniger als 16 bzw. 10 Zentimeter misst. Ein XXL-Penis (ab ca. 20 Zentimeter Länge) ist eine statistische Ausnahme. Lottosechser oder Problemfall im Bett? Wie so oft im Leben eine Frage des Geschmacks, Erfahrung, Technik und allen anderen Elementen im Mikrokosmos der Liebe.

Erfahrungsberichte

Der persönliche Präferenz ist nicht nur Geschmackssache sondern unterliegt auch situations- und erfahrungsbedingten Schwankungen. Und dann wäre da auch nicht die individuelle Anatomie von zwei Menschen, die im Liebesakt verschmelzen. Topf und Deckel, Schüssel und Schloss. Ebenso unterschiedlich sind auch die Eindrücke und, die Sexualpartner miteinander machen. Drei Frauen, die diese Erfahrung gemacht haben, schilderte uns, wie sich Geschlechtsverkehr mit einem Penis in XL-Format anfühlt.

Zwischen Lust und Überforderung

Nicole aus Salzburg, 29, kann von zwei Begegnungen mit überreich bestückten Männern berichten: „Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob es sich um einen langen und dicken, oder dünnen Penis handelt. Ist der Umfang eher schmal, fühlt es sich einfach nur wie ein langer Zeigefinger an. Mein erster Freund war mit einem solchen Penis in Nudelform bestückt. Befriedigung? Null!“ Vor zwei Jahren kam es zu einem One-Night-Stand, der für eine riesige Überraschung unter der Bettdecke sorgte. „Er war Brite und feierte mit Freunden den Junggesellenabschied eines Freundes. Die Truppe war nur kurz in Österreich, weshalb es auf eine einmalige Sache hinauslief. Bei einem flüchtigen Abenteuer wäre es aber auch geblieben, wenn er hier gelebt hätte, da ich mit seinem Penis schlichtweg überfordert war.“ Die Länge – rund 20 Zentimeter – war weniger das Problem als der Umfang: „Gute 7 Zentimeter Durchmesser waren einfach nur schmerzhaft. Immerhin streichelte mein Feedback, dass der Penis zu groß war, sein Ego. Er hat die Abfuhr ganz gut verkraftet“.

Eine ähnliche Erfahrung machte Wahlwienerin Sarah, 41. Obwohl es schon zwei Jahrzehnte zurückliegt, kann sie sich heute noch an den Schock erinnern: „Ich konnte damit einfach nicht umgehen! Sein Penis war gute 20 Zentimeter lang!“ Die Enttäuschung war auf beiden Seiten groß: „Er war so athletisch, mein absoluter Traummann, aber es ging einfach nicht. Ich war noch zu unerfahren und wusste nicht, dass sich der weibliche Körper anpassen kann und man verschiedene Techniken probieren kann.“ Als erfahrene Frau würde sie heute anders damit umgehen.

Alles eine Frage der richtigen Technik

„Darf ich nachmessen?“, war die erste Reaktion der Wienerin Emilie, als sich in der Boxershorts ihres Flirts eine übergroße Überraschung nach oben richtete. Er – ein Franzose – reagierte cool, und ließ sie ein Lineal anlegen, das sie aus ihrer Schreibtischschublade hervorholte. „Ich wollte es genau wissen, da ich zuvor noch nie derart großen Penis gesehen hatte. Er reagierte selbstbewusst, schließlich hatte er nichts zu verstecken.“ Stolze 24,8 Zentimeter ragte der handgelenkdicke Penis in erigiertem Zustand Richtung Schlafzimmerdecke. Der Kontrast zu seinem schmächtigen, aber muskulösen Körper ließ sein Gemächt noch imposanter wirken, doch Emilie ließ sich davon nicht einschüchtern und es ging schnell zur Sache. „An und für sich war der Sex gar nicht schlecht, doch bestimmte Stellungen, die eine tiefe Penetration begünstigen, waren unangenehm. Bei Doggy-Style- und Cowgirl-Sex stieß der Penis gegen den Muttermund, was schmerzhaft war. Bei der Löffelchenstellung war die Übergröße hingegen recht praktisch, weil die Vagina ganz ausgefüllt war.“ Schon bald hatten Emilie und der Mann mit dem Penis den Dreh raus. „Man hat Techniken und Kniffe entwickelt, damit es nicht weh tut. Wir waren ein Jahr zusammen, und rückblickend – damals war ich 22 – war es eine aufregende Zeit“.

Der Sex war anstrengend

Aber wie sieht es mit der Standkraft eines XXL-Penis aus? Den Mythos von größenbedingten Potenzproblemen kann Emilie nicht bestätigen. Trotz des außergewöhnlichen Länge hatte Emilies Partner keinerlei Probleme, die Erektion zu halten: „Salopp gesagt konnte man damit Nägel in die Wand schlagen.“ Weitaus anstrengender war hingegen der Balanceakt zwischen Lust und Schmerz: Er musste sich oft zurückhalten, um sie nicht zu tief zu penetrieren, sich so richtig fallen zu lassen war kein Leichtes. Während es bei vaginalem Verkehr für ihn oft nicht möglich war, sein gesamtes Glied einzuführen, hatte er beim Analsex hingegen mehr Spielraum. Das ging nicht von einem Tag auf den anderen, doch im Laufe der Beziehung fanden beide Gefallen daran und kamen auf ihre Kosten.

Die Größe spielt doch eine Rolle

Aber nicht für jeden auf die gleiche Art und Weise. Die individuellen Präferenzen beim Sex sind unterschiedlich beschaffen, wie auch die Anatomie. „Heute weiß ich, dass fast 25 Zentimeter zu groß für mich sind und Länge weniger einer Rolle spielt als die Dicke. Bei jedem Mann ist es anders, und es kommt nicht nur auf seine Anatomie und Technik an, sondern auch ob die Frau beim Geschlechtsverkehr auch ihre eigene Lust in die Hand nimmt“, so Emilies Fazit.