Was SIE in Ihrer Beziehung verbessern können

FRUST-DUMPING: Wenn der Partner als Blitzableiter herhalten muss …

Sie kommen unzufrieden aus der Arbeit heim und lassen Ihre negativen Gefühlen am Partner aus – was natürlich nicht fair ist. Nun ist eine solche Situation oft dem großen Vertrauen einer Beziehung geschuldet, in der man sich seiner sicher ist, dennoch ist es wichtig, danach auch zu erkennen, woher der Frust tatsächlich kommt, sich beim Partner für sein Verständnis zu bedanken und das Problem an seinem Ursprung zu bereinigen. Vielleicht gelingt es ja beim nächsten Mal, schon vor dem Streit zu erkennen, was einem wirklich am Herzen liegt.

DER ZEBRA-EFFEKT: Was hinter dem Zauber der Partnerwahl steckt …

Warum verlieben wir uns in diese oder jene Person? Die Bösels erklären dies mit dem sogenannten Zebra-Effekt. Denn das Fell der Tiere ziert ein Muster, das wie bei einem Fingerabdruck höchst individuell ist. Kommt ein Zebrababy zur Welt, ist es von seiner Mutter abhängig – um sie immer zu erkennen, wird es auf ihr Streifenmuster, einem natürlichen Strichcode gleich, geprägt. Auf unbewusster Basis passiert das auch mit uns Menschen. Während unseres Aufwachsens speichern wir viele Bilder ab, die zu unserem eigenen Werteverständnis werden. Hat jemand einen ähnlichen „Code“, fühlen wir uns zu dieser Person hingezogen. Je größer die Seelenverwandtschaft, desto größer auch die Anziehung. Doch in der Anziehung steckt auch ein hohes Krisenpotenzial. Denn obwohl man ähnliche Erfahrungen hat, hat man diese vielleicht auf unterschiedliche Weise bewältigt, die uns dann beim Gegenüber eventuell frustrieren. Es ist jedoch immer wieder wichtig zu erkennen, dass jede Beziehung helle wie auch dunkle Streifen hat.

Warum beim nächsten Partner nicht alles einfach so anders wird …

Wenn Konflikte nicht mehr enden wollen, denkt man schnell mal an Trennung. Die Panik, die uns dabei antreibt, hängt aber mit den wundesten Punkten unseres Ichs zusammen. Und ja, im ersten Moment der Trennung scheint man erleichtert, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass man sich einen Partner sucht, der von seiner Seelenstruktur dem Vorgänger ähnlich ist. Das heißt: Die Chance auf Probleme wie zuvor ist groß. Es ist also sehr wichtig, das Vergangene zu evaluieren und sich auch den eigenen Beziehungs-Beitrag anzuschauen. Denn es ist leichter wegzulaufen, als sich genau anzuschauen, was einen mit dem anderen Menschen im angenehmen aber auch im unangenehmen verbunden hat. Einen guten Grund gibt es aber tatsächlich seine Koffer zu packen – wenn Gewalt im Spiel ist, ist es wichtig, physisch auf Distanz zu gehen.