Beim dritten Date entscheidet sich, ob aus einem Flirt eine Beziehung werden kann, oder kein romantisches Interesse besteht.

Treffen in der Öffentlichkeit: Besuchen Sie mit Ihrem Date öffentliche Orte, denn daran erkennen Sie, wie er/sie sich in der Welt verhält und mit alltäglichen Situationen umgeht.

Aktive Dates: Verabreden Sie sich zu sportliche Aktivitäten. Dabei können Sie beobachten, wie sich Ihr Date bei Wettbewerben benimmt.

Kultur-Date: Arrangieren Sie ein Treffen in einem Museum. Dabei werden Sie merken, ob Sie mit der anderen Person intellektuelle Gespräche führen können und, wie sich der-/diejenige in ernsten Situationen verhält.