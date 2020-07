Von diesen Sex-Tricks haben Sie noch nie gehört

Der Zustand der Verliebtheit ist ein absoluter Ausnahmezustand – Glückshormone werden im Übermaß produziert, Paare können die Hände nicht voneinander lassen und befinden sich im sinnlichen Liebesrausch. Doch nach einem halben Jahr bis Jahr der anhaltenden Emotionsflut kehrt nach und nach Ebbe ein. Der Marketing- und Design-Experte Russel Jones hat sich in seinem neuem Buch "dem Thema der Lust von einer vollkommen neuer Seite angenähert: Wie kann man die körperliche Liebe im Alltag so kontextualisieren, dass sie auch nach vielen Beziehungsjahren Erotik entfacht. Seine These: Man muss sich bewusst werden, wie Sinne uns ständig beeinflussen und verändern. Wer das versteht, kann sein tägliches Lebens verbessern und intensivieren - vom Essen über das Einkaufen bis zum Sex. Bei der Liebe folgen wir unseren Instinkten, und diese werden von bestimmten Geräuschen, Aromen, Formen und Farben beeinflusst. Jones hat basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um Sex eine Reihe an Tricks entwickelt, wie Erotik wieder zurück in den Beziehungsalltag findet:

Trick 1: Streichen Sie die Schlafzimmerwände in Karamelltönen

Im Jahr 2016 im Zuge einer Umfrage 2000 Briten nach ihrer Wandfarbe im Schlafzimmer und ihrem sexuellen Verhalten befragt. Die Ergebnisse zeigten, dass Teilnehmer mit karamellfarbenen Wänden am häufigsten Sex hatten - durchschnittlich dreieinhalb Mal pro Woche (der britische Durchschnitt liegt etwa zweimal pro Woche). Warum? Forscher vermuten, dass dies auf eine gelernte, in höchstem Maße sinnliche Assoziation zwischen der Farbe und dem Vergnügen, in Karamell oder Schokolade zu beißen, zurückzuführen ist.

Trick 2: Tragen Sie KEIN Parfum im Schlafzimmer

Unsere natürlichen Sexuallockstoffe, die sogenannten Pheromone, sollten wir bei Dates keinesfalls mit teuren Wässerchen überdecken. Wir werden auf unserer Suche nach dem perfekten Partner instinktiv von ihnen beeinflusst und laut Wissenschaft helfen sie uns dabei, jemanden zu finden, der ein anderes Immunsystem als wir hat, um Nachkommen zu zeugen, die weniger anfällig für Krankheiten sind. Solange man frisch geduscht ist und keine unangenehmen Körpergerüche entwickelt hat, sollte man bei Rendezvous auf Parfums verzichten. Die Psychologin Rachel Herz von der Brown University hat im Zuge einer Studie herausgefunden, dass wir uns viel mehr vom natürlichen Geruch einer Person angezogen fühlen als von künstlichen Duftstoffen.

Trick 3: Kaufen Sie runde Schlafzimmermöbel

Der Mensch bevorzugt runde, fließende Linien gegenüber geraden und eckigen Formen. Der Cambridge-Psychologe Robert H. Thouless stellte im Jahr 1947 seine These vor, dass Menschen runden Gegenständen den Vorzug geben, da auch der Körper kurvig ist. Beim Einrichten kann man dieser natürlichen Vorliebe folgen: Achten Sie beim Dekorieren Ihres Schlafzimmers auf abgerundete Ecken. Wählen Sie Muster auf Decken und Teppichen mit geschwungenen und fließenden Designs, um eine sinnliche ansprechende Umgebung zu schaffen.

Trick 4: Die Macht der Aromen

Wissenschaftliche Studien belegen, dass durch den Verzehr von Zimt die Produktion körpereigener Pheromone angeregt wird – funktioniert bei Frauen und Männern. Diese haben zur Folge, dass Sie Ihren Partner „besser riechen“ können. Der Duft der Vanille wirkt ähnlich wie Pheromone – unterbewusst. Eine Massage mit Vanille-Öl wirkt Wunder! Die dritte Zutat im Bunde: Muskatnuss! Ihr Hauptwirkstoff heißt Myristicin und feuert die Libido so richtig an. Eine Prise in den Tee oder Kaffee gerieben oder das Abendessen damit verfeinern, und ab geht die Post! Vorsicht: Nicht überdosieren – in höheren Dosen können die Wirkstoffe eine unschöne, berauschende Wirkung erzielen!



Skurril: Eine US-Studie zeigte, dass der Geruch von "Kürbiskuchen" die Erektion eines Mannes um 40 Prozent verbesserte!



Trick 6: Tragen Sie Rot!

Gleich mehrere Studien belegen, dass rote Kleidung ein Flirt-Garant ist. Eine Frau, die rot trägt, wirkt auf einen Mann attraktiver - und umgekehrt.

Trick 7: Legen Sie Ravels "Bolero" auf

Die Klassiker funktionieren immer noch im Schlafzimmer! Daniel Müllensiefen, Musikpsychologe an der Goldsmiths University, führte 2012 eine Umfrage unter 2.000 Männern und Frauen durch. Er fragte nach der besten Musik im Schlafzimmer. Die Top-Wahl der Männer war "Let's Get it On" von Marvin Gaye, Frauen legten den Soundtrack zum Film "Dirty Dancing" auf. Eine andere Studie zeigte, dass Musik mit mehrschichtigen Melodien - wie beispielsweise in Ravels "Bolero" - den Rhythmus der Liebe beim Akt antreibt.