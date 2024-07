Von diesen Sex-Fantasien träumen Frauen wirklich

Frauen träumen von Kuscheln und Blümchensex? Nein, danke! Was läuft wirklich im Kopfkino ab? Und ist Fantasie nur Fantasie? Oder lässt sich das Kopfkino auch leicht in die Realität umsetzen? Eine neue Studie der Audio-Erotik-Plattform femtasy liefert jetzt die Antworten.

Sex gehört zu den schönsten Nebensachen der Welt. Doch egal, ob glücklich liiert oder glücklich Single, nicht alles, was sich im Kopfkino abspielt, landet tatsächlich auch unter der Bettdecke. Doch welche geheimen Sex-Wünsche haben Frauen in Bezug auf ihr Sexleben überhaupt? Eine Studie von femtasy und dem Marktforschungsinstitut Appinio befragte 1.000 Personen zu ihren heißesten Sex-Fantasien.

Erotische Fantasien bleiben oft nur Kopfkino

Die Hälfte der Befragten setzt ihre erotischen Fantasien nicht um. 48 % der Befragten haben ihre erotischen Fantasien noch nie in die Tat umgesetzt. Aber woran liegt das? Teils an fehlenden Optionen, aber auch teils am fehlenden Wunsch, die eigenen Fantasien auch tatsächlich auszuleben. Hier unterscheiden sich die Geschlechter: Während 71 % der Männer sich vorstellen können, das Kopfkino auszuleben, möchten ganze 40 % der befragten Frauen ihre erotischen Fantasien für sich behalten.

femtasy-Gründerin Nina Julie Lepique erklärt: “Als Audio-Erotik-Unternehmen ist uns klar: Fantasie und Realität können Welten voneinander entfernt sein. Gerade bei Sex-Praktiken, die ein hohes Kinkiness-Level haben, verlässt das Szenario bei einigen nie den Kopf. Unsere Fantasie ist ein Safe-Space, in dem wir die volle Kontrolle behalten. Grenzen werden ausgetestet und verschoben, ohne dass der Anspruch ist, das auch im echten Leben umzusetzen. Denn, ob man es am Ende umsetzt oder nicht: Es fängt immer mit einer Fantasie an!"

Kopfkino vs. echtes Leben: Was macht das Rennen?

Das Studien-Ergebnis zeigt: Es kommt auf die Praktik an. Obwohl Sex mit einer fremden Person bei vielen als beliebte Fantasie angegeben wird, findet mehr als jede*r Dritte, dass die Realität (viel) schlechter war als die Fantasie. Im Gegensatz dazu gibt mehr als die Hälfte derjenigen, die ihre Fantasien schon einmal umgesetzt haben, an, dass Sex in der Öffentlichkeit (viel) besser war als in der Fantasie. Auch Gruppensex ist für die Hälfte im echten Leben besser gewesen.

Millennials liegen bei der Umsetzung ihrer Fantasien vorne. 62 % der 35- bis 44-Jährigen gaben an, ihre Fantasien bereits ausgelebt zu haben und liegen damit sogar vor den älteren Generationen. Hier überschneiden sich die höhere Menge an erotischen Fantasien mit der nötigen Zeit, diese auch umzusetzen. Bei der Sex-Praktik “BDSM” zeigt sich jedoch ein anderer Trend: Je jünger die Befragten, desto eher haben sie schon einmal ihre BDSM-Fantasien in die Realität umgesetzt (24 % in der Gruppe der 18-24-Jährigen; 10 % in der Gruppe der 55- bis 67-Jährigen). Diverse BDSM-Online-Communities, unter anderem auf Reddit, erklären dieses Phänomen durch Trends, wie Choking (Würgen), auf Social-Media-Plattformen.

Sex mit dem Ex? Das läuft im Kopfkino ab

Umstritten und dennoch super heiß: Jede fünfte Person fantasiert von Sex mit der Ex-Partnerperson! Am beliebtesten ist jedoch Sex mit einer fremden Person mit 38 %, bei männlichen Befragten sogar 50 %. Etwa ein Drittel fantasiert von Dreiern, Rollenspielen und Sex in der Öffentlichkeit. Fakt ist: Im Kopfkino werden keine sexuellen Wünsche ausgelassen, sodass alle auf ihre Kosten kommen.