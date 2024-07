Völlig irre: Die verrücktesten Sex-Gesetze der Welt

Wer diesen Sommer auf Reisen geht, sollte sich im Voraus über die Gesetzeslage des Ziellandes informieren. Insbesondere in Bezug auf Geschlechtsverkehr gibt es in manchen Regionen außergewöhnliche Vorschriften.

Fährt man gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin in den Urlaub, wird es bei vielen Paaren früher oder später intim. Doch in manchen Urlaubsländern ist dabei besondere Vorsicht geboten. Denn wenn es um die schönste Nebensache der Welt geht, verstehen viele Orte keinen Spaß und erlassen skurrile Gesetze. In einigen Ländern bestehen immer noch Relikte aus antiken Tagen. Oft werden diese Vergehen zwar nicht mehr geahndet, strafbar macht man sich bei Verstoß allerdings trotzdem.

Wo man sich nur in der Missionarsstellung vergnügen darf, das Licht ausschalten sollte oder den Eltern zum Dank eine Kuh kaufen muss, lesen Sie in unserer Liste der 10 skurrilsten Sex-Gesetze der Welt:

Florida: Nur Missionarsstellung erlaubt

Der Vorreiter in Sachen skurrile Sex-Gesetze sind zweifelsohne die USA. In den einzelnen US-Bundesstaaten existieren bis heute noch kuriose Vorschriften, die zwar nicht mehr praktiziert werden, aber offiziell trotzdem noch gelten. In Florida ist es Männern zum Beispiel verboten, sich mit einer sichtbaren Erektion in der Öffentlichkeit zu zeigen. Zudem darf dort Sex offiziell nur in der Missionarsstellung ausgeübt werden.

Italien: Kein Sex am Strand

Besonders im Sommer steht bei vielen Pärchen Sex am Strand auf der Bucket-List. In Italien sollten Sie das allerdings nicht tun, 300 Euro Bußgeld kostet das Vergehen und kann mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden. Sex im Auto ist hingegen erlaubt. Allerdings nur, wenn es getönte Scheiben hat, wie das italienische Sex-Gesetz besagt.

Budapest: Nur Sex im Dunkeln

Sanft gedämpftes Licht, romantischer Kerzenschein und das knisternde Feuer im Kamin: die richtige Beleuchtung sorgt für die perfekte Atmosphäre. Ein kurioses Gesetz besagt jedoch, dass Sex in der ungarischen Hauptstadt Budapest nur im Dunkeln erlaubt ist. Die Nachttischlampe sollte daher ausgeschaltet bleiben!

Cali: Mutter dabei

In Cali in Kolumbien gibt es eine besonders merkwürdige Regelung. Diese besagt: Beim ersten Mal eines Pärchens muss die Mutter der Frau im selben Raum anwesend sein. Die Mutter soll die Jungfräulichkeit der Tochter bezeugen.

Birmingham: Kein Sex vor der Kirche

Wer in der englischen Stadt Birmingham nach Sonnenuntergang intim werden will, sollte das besser nicht auf den Stufen einer Kirche tun. Wer erwischt wird, muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen.

Estland: Schach spielen verboten

Spielen Sie gerne während des Geschlechtsverkehrs Schach? Wir auch nicht. Dennoch ist das in Estland ausdrücklich verboten. Wie viele Regelverstöße es dahingehend gab und wieso es dieses Gesetz überhaupt gibt, ist nicht bekannt.

Eswatini: Kuh kaufen

Im südafrikanischen Eswatini kann Sex ganz schön teuer werden, allerdings ganz anders, als Sie jetzt vielleicht glauben. Schläft ein Mann hier mit einer Frau, muss er die Eltern dafür mit einer Kuh entschädigen - allerdings nur, sofern sie das auch einfordern.

Taiwan: Für Fremdgehen ins Gefängnis

Fremdgehen ist schlecht. Allerdings kann man in Taiwan Männer und Frauen dafür sogar hinter Gitter bringen. Fürs sexuelle Vergnügen in fremden Betten kann einem dort bis zu einem Jahr Gefängnis verhängt werden.

Israel: Pornos verboten

Sex-Filmchen über das Internet zu streamen ist in Israel verboten. Laut dem skurrilen Sex-Gesetz gilt das auch für Tourist:innen, und vor allem in Hotels. Das Vergehen kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Bei Ihrem nächsten Israel-Besuch sollten Sie also lieber Ihre Filmwahl nochmal überdenken.

London: Kein Sex am Motorrad

In London ist es illegal, auf einem geparkten Motorrad Sex zu haben. Wenn Sie in der Stadt mit dem Motorrad unterwegs sind, steigen Sie für den Geschlechtsverkehr also besser kurz ab!